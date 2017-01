Menor de edad se suicida y lo transmite por Facebook Live

La tragedia ocurrió en el estado de Georgia, Estados Unidos el pasado 30 de diciembre.

La joven contada por Facebook todas su experiencias, pero el pasado 27 de diciembre, publicó un mensaje lleno de nostalgía en el que aseguraba que había sufrido abuso sexuales por parte de un familiar y cuando ella le recriminó sobre su actuar, la persona le contestó "que se colgara".

Horas después, la menor publicaba en su red social que estaba deprimida por lo sucedido y que estaba buscando la mejor forma para quitarse la vida.

Tan solo tres días después, el 30 de diciembre, la jóven transmitió en directo de nuevo mientras lloraba y mira a la camará:

"Perdón por no ser lo suficientemente linda. Perdón por haber entrado en sus vidas para irme tan rápidamente. Perdón por no haber sido lo suficientemente buena. Perdón a todos los que me querían y deseaban. Perdón por parecer una prostituta. Lo siento mucho".

Luego de dar este mensaje, la niña subió a un árbol que se encuentra en el patio de su casa y se quitó la vida colgandose de este, mientras la cámara aún transmitía a través de Facebook Live.

Posterior a la trágedia, la policía abrió una investigación para indagar las acusaciones de abuso que motivaron el suicidio de Katelyn Nicole Davis.