Mexicanos inundan con llamadas el Centro de Asistencia por temor a Trump

Tucson (EE.UU.), 27 dic (EFE).- El Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM) en Estados Unidos ha duplicado el número de llamadas de inmigrantes en busca de ayuda o asistencia legal tras el triunfo electoral de Donald Trump.

"El CIAM está recibiendo diariamente un promedio de 1.200 a 1.300 llamadas diariamente, y antes de las elecciones recibíamos alrededor de 400 a 500 llamadas al día", dijo a Efe Ricardo Pineda, cónsul de México en Tucson (Arizona).

Pineda indicó que las principales llamadas que reciben son de personas que preguntan "¿qué va a pasar? ¿es cierto que nos van a deportar?".

"Nosotros les informamos que actualmente no se puede especular, ya que no hay ninguna política que oficialmente haya cambiado y que no cambiarán hasta que termine el término del presidente Barack Obama", el próximo 20 de enero, dijo el cónsul de México en Tucson.

El diplomático indicó que la red consular de México está trabajando para responder y brindar soluciones a cualquier problemática que puedan enfrentar la comunidad inmigrante durante la próxima administración.

Después de conocerse los resultados oficiales de las elecciones presidenciales la incertidumbre y el temor se apoderó de la comunidad mexicana debido a la retórica antiinmigrante utilizada como bandera de campaña por Trump, quien prometió la construcción de un muro fronterizo con México y deportaciones masivas.

"El mensaje más importante para la comunidad es mantener la calma y sobre todo mantenerse informado con fuentes confiables como es el CIAM", dijo Pineda.

Juan Duarte, originario del estado mexicano de Michoacán, dijo a Efe que ha llamado en varias ocasiones al CIAM, la primera de ellas cuando buscaban un hermano que "había cruzado el desierto" y del que no tenían noticias.

Indicó que recientemente llamó para preguntar qué pasará con los jóvenes amparados bajo la Acción Diferida, ya que dos de sus hijos se han beneficiado de este programa creado en 2012 por Obama para evitar la deportación de miles de jóvenes que llegaron al país junto a sus padres indocumentados y que ahora está en duda con Trump.

"Nos están pidiendo tener calma, pero es muy difícil, temo que inicien redadas en todas partes, en los trabajos, en las calles", dijo Duarte.

El centro de llamadas se estableció en 2013 y cuenta con un equipo de más de 40 personas expertas en temas de asistencia y protección consular, así como de actualidad migratoria.

Aproximadamente el 70 % de las llamadas provienen de EE.UU, mientras que el 30 % restante se originan en México, aunque también se reciben algunas llamadas desde Centroamérica.

En 2015, el CIAM registró un total de 92.589 llamadas, pero la cifra aumentó en este año, en el que se han registrado 147.339, con cifras actualizadas al 11 de diciembre pasado.

Otro aspecto que preocupa al Gobierno de México es el incremento de crímenes de odio que se han incrementado en EE.UU.

"Es algo en lo que estamos muy atentos y pedimos a la comunidad denunciar cualquier tipo de agresión en su contra", enfatizó.

Por el momento, el cónsul dijo que, a pesar de estos incidentes y el temor de lo que pueda suceder con la llegada al poder de Trump, ninguna familia ha expresado deseos de regresar a México. EFE