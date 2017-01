Mezquitas holandesas refuerzan su seguridad por miedo a ataques ante comicios

Imane Rachidi

La Haya, 31 ene (EFE).- Las mezquitas holandeses refuerzan la seguridad y extreman la precaución por miedo a ataques islamófobos en periodo preelectoral y ante "la propaganda antiislamista" del ultraderechista Geert Wilders, dijo hoy a Efe el portavoz del Consejo de Mezquitas de Holanda, Said Bouharrou.

Tras el tiroteo "terrorista" de este fin de semana en Quebec, en Canadá, que provocó la muerte de seis personas, los musulmanes en Holanda temen un efecto contagio durante la campaña electoral previa a los comicios del próximo 15 de marzo.

"El peligro de lo que llamamos lobos solitarios es cada vez más creciente. Wilders es una persona que tiene opiniones muy extremistas y eso alimenta las voces y acciones de los que ya consideran a los musulmanes un enemigo", afirma Bouharrou.

En una reunión urgente, los dirigentes de las cuatro mezquitas más grandes de Holanda tomaron la decisión de cerrar sus puertas durante las horas del rezo y de aumentar la seguridad.

Esos centros de culto son De Blauwe (Ámsterdam), Essalam (Rotterdam), As Sunah (La Haya) y Omar al Faruq (Utrecht) y permitirán la entrada de los feligreses minutos antes de la hora del rezo y después bloquearán las puertas durante las cinco sesiones de oración.

Entre 150 y 300 musulmanes participan en el rezo diario en cada una de estas grandes mezquitas.

En otros centros de culto islámico, además, han instalado cámaras de seguridad, han aumentado la presencia de guardias en la puerta y han tomado "otras medidas adicionales de seguridad que no pueden desvelarse", según el portavoz.

"Estamos terriblemente asustados por lo que pasó en Canadá. Hemos vivido múltiples ataques de odio durante 2016 y por eso pedimos a las mezquitas que tengan mucho cuidado durante estos meses", insiste.

El Coordinador Nacional de Contraterrorismo y Seguridad (NCTV) no considera que haya que tomar medidas adicionales de seguridad en Holanda, según dijo un portavoz.

Aunque recomendó añadir las "medida adecuadas a nivel local" y mantener un estrecho contacto entre las autoridades policiales y locales.

Durante el pasado año, algunas de las armas usadas contra los musulmanes fueron cabezas de cerdo abandonadas en el interior de la mezquita, cartas con simbología nazi o cócteles molotov lanzados contra los creyentes a la hora del rezo en diferentes ciudades del país.

La investigadora holandesa en islamofobia, Ineke van der Valk, explicó a Efe que esos incidentes "son la punta del iceberg" del odio contra los musulmanes y lamentó que hay "un endurecimiento general del clima de opinión negativa" hacia el islam.

Estos ataques, explicó, suelen ser "actos de vandalismo" como ruptura de ventanas, grafitis racistas o de esvásticas, incendios, cartas y correos electrónicos con amenazas, cabezas de cerdo en los accesos a la mezquita, agresión al personal o a los creyentes, bombas falsas o lanzamiento de huevos.

Pero los musulmanes temen que esos vaya a actuaciones más extremistas, explica Bouharrou, quien añade que "los lobos solitarios e individuos radicales pueden aprovechar la época de elecciones" para atacarles.

Culpa de este clima al político Wilders, que lidera las encuestas de intención de voto, porque -lamenta el joven musulmán- "tiene unas opiniones muy extremistas y su partido (de la Libertad, PVV) es el más fuerte en este momento" en los Países Bajos.

Eso significa, explica, que tienen "suficientes seguidores como para tener miedo".

"Hay un problema real del que no podemos protegernos y son aquellos psicópatas e idiotas que se alimentan de ideas como las de Wilders. Si quieren atacar una mezquita, lo van a hacer y nadie les puede frenar", advirtió este portavoz de los jeques religiosos holandeses.

No obstante, reconoce que los creyentes "tienen miedo pero no dejan de acudir a rezar" porque "hay que enviar a los terroristas un mensaje fuerte de que la gente no está asustada y que los malos no han ganado".

Por otro lado, también califica de "terrible" el veto a los musulmanes de siete países del presidente estadounidense, Donald Trump, porque -asegura- "legitima el odio, los ataques y la discriminación que ejercen los que creen que los musulmanes son peligrosos".

Wilders, conocido por sus ataques verbales al islam, prometió cerrar las mezquitas y prohibir el Corán -que comparó con el 'Mein Kampf' (Mi lucha) de Adolf Hitler- si se convierte en primer ministro.

"Wilders está muy emocionado con las decisiones de Trump. Él iría mucho más allá. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Esto es terrible para todos y por eso tenemos miedo", advierte, Bouharrou, mientras muestra su esperanza de que el ultraderechista no logre una victoria en los próximos comicios. EFE