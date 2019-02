"Michael sí besaba a los niños": las fuertes revelaciones de la empleada del Rey del pop

Se ha reabierto la polémica de los supuestos abusos a menores por parte del Rey del pop, Michael Jackson, en esta ocasión una ex empleada del cantante decidió romper el silencio y contar detallamente lo que vio y vivió en el rancho de Neverland.

La mujer, dio una entrevista al programa “60 minutes” de la cadena CBS y aseguró que no había hablado antes porque la tenían amenazada "Tenía miedo de decir algo malo sobre el señor Jackson. Si alguna vez aparecía en la televisión, me decían que podían contratar a un sicario para que me sacara, me cortara el cuello, y que nunca encontrarían mi cuerpo".

McManus reveló que el rey del Pop sí "acariciaba y besaba" a los niños que visitaban su casa y que, tenía grandes cantidades de vaselina, “Había un montón de vaselina por todo Neverland, gran parte en el dormitorio de Michael. No lo cuestioné, porque él era mi jefe y tú solo haces lo que se supone que debes hacer, pero sí me pareció extraño. Y lo tenía todo en la casa principal”.

De otro lado, destacó que Jackson siempre estaba acompañado de menores con quien tenía actitudes “inapropiadas”, incluso afirmó que solía bañarse en el Jacuzzi con niños, que además recorrían la casa desnudos o en ropa interior.

Además de eso, la polémica continúa porque también la cadena HBO prepara el estreno del documental “Leaving Neverland” un producto audiovisual que cuenta los testimonios de dos jóvenes de 30 años sobre los abusos perpetrados por Michael Jackson en este rancho.

Aquí puede ver el trailer