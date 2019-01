Mike Pence expresa su apoyo a la oposición venezolana en su lucha por la libertad

El vicepresidente de Estados Unidos Mike Pompeo publicó este martes un video en el que reitera el respaldo del gobierno norteamericano a los esfuerzos que adelanta la población venezolana en contra del régimen del presidente Nicolás Maduro Moros.

En su mensaje, el político norteamericano animó a los manifestantes que anunciaron una nueva movilización de protesta programada para este miércoles en varios puntos de la ciudad de Caracas.

“Estamos con ustedes, los apoyamos, y los seguiremos apoyando hasta que la democracia en Venezuela sea restaurada”, señala Pence, a la vez que hace referencia a las actuaciones tomadas por la Asamblea Nacional de Venezuela en cabeza del diputado Juan Guaidó, al invocar algunos artículos de la Constitución para declarar al presidente como un “ursurpador”, y afirmando la necesidad de adelantar unas nuevas elecciones en ese país.

As the good people of Venezuela make your voices heard tomorrow, on behalf of the American people, we say: estamos con ustedes. We are with you. We stand with you, and we will stay with you until Democracy is restored and you reclaim your birthright of Libertad. pic.twitter.com/ThzIAqBoRn