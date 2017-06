Miles de personas se manifiestan en Mali contra el referéndum constitucional

Bamako, 17 jun (EFE).- Miles de personas salieron hoy a manifestarse en las calles de Bamako contra el referéndum sobre la polémica reforma constitucional que se celebrará el próximo 9 de julio.

Los manifestantes recorrieron varios kilómetros desde la sede del Ayuntamiento de Bamako hasta el bulevar de la Independencia, en el centro de la capital maliense, mientras coreaban lemas contra la revisión constitucional y hostiles al Gobierno de Ibrahim Boubacar Keita.

"No al 'putsch' constitucional", "No a la revisión de la Constitución" son algunos de los carteles levantados por los manifestantes que iban vestidos con camisetas rojas para expresar su enfado.

La manifestación, que duró más de tres horas sin que se registrase ningún incidente y en medio de gran despliegue policial, fue convocada por la oposición maliense y en ella participaron militantes sindicales y de la sociedad civil así como magistrados, artistas y ciudadanos sin afiliación política.

"No dejaremos pasar este texto, por eso estamos todos aquí para que el referéndum no se celebrase, y no se celebrará", dijo a Efe el líder de la oposición maliense, Soumaila Cissé.

El Gobierno maliense propuso la revisión de la Constitución de 1992 para introducir algunas medidas contempladas en el acuerdo de paz intermaliense aprobado en 2015.

No obstante, la oposición maliense y la sociedad civil critican que el nuevo texto otorgará amplios poderes al presidente de la República.

Otros critican que se celebre una reforma constitucional mientras el norte del país está en crisis y escapa al control del gobierno central, algo que prohíbe la actual carta magna.

Mali sufre inestabilidad en el norte, donde grupos yihadistas están dispersados por varias zonas desérticas y siguen perpetrando ataques contra las fuerzas de la misión de la ONU, Minusma, y del Ejército maliense. EFE