Ministra May pide a EE.UU. no retirarse del mundo y "tener cuidado" con Putin La primera ministra británica, Theresa May, pidió hoy al Estados Unidos liderado por el nuevo presidente Donald Trump que no se retire del mundo para evitar un "eclipse de Occidente", y le aconsejó "tener cuidado" con el líder ruso, Vladímir Putin.