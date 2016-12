Ministro alemán asegura que no se repetirá el caos de Nochevieja de 2015 El titular del Interior alemán, Thomas de Maizière, aseguró en una entrevista que publican hoy los diarios del grupo mediático Funke que mañana no se repetirá el caos de la Nochevieja pasada, al referirse en particular al acoso, abusos sexuales y robos masivos registrados hace un año en Colonia.