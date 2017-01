Ministro mexicano confía en diálogo sobre TLCAN y descarta guerra comercial

México, 27 ene (EFE).- El ministro mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo, descartó hoy que se avecine una "guerra comercial" con EE.UU., y se mostró "confiado" en que será posible renegociar con el equipo del presidente Donald Trump el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

"Más que optimismo, estamos confiados, pues encontramos en ese equipo (de Donald Trump) gente muy seria", señaló en una entrevista con Televisa en la que dijo que su nación "tampoco está apuntada a una guerra comercial" con Estados Unidos.

Guajardo formó parte de la delegación que a mediados de esta semana viajó a Washington para preparar la reunión que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y Donald Trump sostendrían el próximo martes y que fue suspendida este jueves tras un encontronazo entre gobernantes sobre quién pagará el muro fronterizo.

El secretario de Economía explicó que el equipo con el que se reunió "trató de buscar diálogo" incluso después de que Trump, de forma impredecible incluso para su gabinete, dijera por Twitter el jueves que "sería mejor" suspender la reunión si México no se comprometía a cubrir la factura del muro.

Aunque no se habló de fecha, dijo que habrá "manera de poder establecer acciones que pudieran llegar a soluciones", indicó.

No obstante, remarcó que no se puede "subestimar la posición clara de México" de no pagar el muro que Trump ordenó construir en la frontera común.

Guajardo explicó que en las reuniones apenas se habló del TLCAN, que Trump quiere renegociar al considerar que es perjudicial para los intereses de la industria, el comercio y el empleo de Estados Unidos.

No obstante, reiteró que el objetivo compartido es encontrar un "ganar-ganar" y fomentar "cadenas de valor", y remarcó que el Gobierno estadounidense tiene una "alta fascinación", una "fijación", por la manufactura.

El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, sugirió el jueves la posibilidad de financiar la construcción con un arancel del 20 % a las importaciones procedentes de México, una medida que hoy Guajardo desechó al considerar que "no pasa la prueba del ácido", pues impactaría en el consumidor estadounidense.

De Trump, dijo que su manejo de las redes sociales es impredecible incluso para su equipo de trabajo, lo que "crea problemas" en el seno de su equipo.

Atribuyó parte de estos hechos suscitados el jueves en que el Gobierno estadounidense todavía no diferencia entre "hacer campaña" y "la realidad de gobernar", y también al carácter del republicano.

"La gente tiene su personalidad, y a veces es difícil cambiar esta personalidad. Pero para poder avanzar en sus metas va a tener que aceptar que hay ciertas realidades", sentenció. EFE