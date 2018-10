Misión de OEA pide que resultados de elecciones del domingo en Brasil "sean respetados"

La expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla, jefa de la primera misión de observación electoral de la OEA en Brasil, afirmó en una entrevista que espera que los resultados de los comicios del domingo "sean respetados" para que el país pueda así "retomar su vida institucional".



"Lo que siempre nos preocupa es que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera posible y se convierta en ese instrumento que permite que el país resuelva las diferencias, que son más que evidentes", explicó Chinchilla en Sao Paulo.



La exmandataria desea que el proceso electoral, que se presenta como el más incierto del país en décadas, sea "un punto de encuentro en donde la población acuda a votar en primer término y, en segundo lugar, que esos resultados sean respetados y a partir de ahí Brasil pueda retomar su vida institucional".

El ultraderechista Jair Bolsonaro, líder de los sondeos con un 31 % de los apoyos y víctima de una puñalada durante un mitin que le mantuvo hospitalizado 23 días, afirmó en una entrevista reciente a una televisión local que el único resultado que "aceptará" será su victoria, si bien posteriormente se retractó.



El capitán en la reserva del Ejército también cuestionó el sistema de urnas electrónicas, implementado desde hace una dos décadas y que será un "tema importante de análisis y observación" para la misión de la OEA, según Chinchilla.

No obstante, la comitiva parte de la premisa "ya constatada" de que "el voto electrónico ha venido representando para Brasil más que una amenaza a la integridad electoral, un factor que ha generado seguridad en la población".



"Es un sistema aceptado y legitimado ante la población y hasta ahora no ha habido ningún caso de denuncia ligado a la manipulación que pueda haber generado una alteración de los resultados electorales", añadió la expresidenta costarricense (2010-2014).



La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) estará desplegada por 13 de los 27 estados brasileños en la que será su primera visita a la nación para monitorear las elecciones a fin de "fortalecer, mejorar, perfeccionar el sistema electoral".



"Es una misión de especial trascendencia para la OEA, es una misión que consideramos histórica", explica.



En medio de un ambiente polarizado entre Bolsonaro y el progresista Fernando Haddad, sucesor del encarcelado expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en la carrera presidencial y segundo en las encuestas con un 21 % de las simpatías, Chinchilla enfatizó "la importancia del fortalecimiento de las instituciones".



"Ningún país está exento de esos niveles de polarización, ningún país está exento de candidatos de cierta condición", apuntó.



"Lo importante es que la gente trate de aprovechar estas coyunturas en donde fluye la información, pueda razonar su voto de la mejor manera, pueda contrastar información de fuentes veraces e, insisto (que), el proceso electoral suponga un cierre de ciclo y que le permita al país avanzar de la mejor manera posible", aseveró.



En este sentido, alertó sobre la proliferación de "fake news" (noticias falsas) y recomendó a los brasileños "acudir a las fuentes que ya son verificables y "confiables".



"Brasil no está exento del fenómeno de las 'fake news', hemos sido víctimas de ese fenómeno, la misma misión, nos han alterado algunas de las declaraciones que hemos dado", desveló y agradeció el papel de medios, instituciones y autoridades para contrarrestar "la influencia negativa" de este fenómeno.



También le llama la atención "de manera negativa" el hecho de que "Brasil está muy rezagado" a nivel latinoamericano "en lo que es la representación de la mujer en la política".



"Está entre los tres países quizá con menos representación. Las mujeres brasileñas han tenido un crecimiento muy importante en esta área pero no se ve reflejada su participación en los puestos de elección popular", destacó.



Preguntada sobre las protestas nacionales de mujeres contra Bolsonaro el pasado sábado, Chinchilla dijo que desea que el activismo "que está caracterizando a las mujeres en la campaña pueda expresarse en un incremento en los puestos de elección popular".



La comitiva de la OEA está formada por 41 observadores más otros seis que seguirán la contienda en Buenos Aires, Montreal, Washington, París, Santiago de Chile y Ciudad de México.



Chinchilla se reunió este lunes con la compañera de fórmula de Haddad, Manuela D'Ávila, y con Álvaro Dias, abanderado de Podemos (centro), y resaltó que están haciendo "el mayor de sus esfuerzos para poder reunirse con todos los candidatos posibles", o al menos con sus representantes.



En agosto la misión ya realizó una visita preliminar, esta es la segunda y, según la exmandataria, "habrá una tercera porque sabemos que va a ser inevitable la segunda vuelta", programada para el día 28 de octubre.