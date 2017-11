Montevideo celebra décimo aniversario de programa de alimentación saludable

Montevideo, 1 nov (EFE).- Cocina Uruguay, programa de la Intendencia de Montevideo vinculado a la nutrición y los hábitos saludables que hoy celebra su décimo aniversario, enseñó a "mucha gente" a "comer bien", destacó a Efe el intendente Daniel Martínez.

Las celebraciones por los 10 años del programa incluyeron una serie de actividades que se llevaron a cabo en la explanada de la Intendencia y que incluyeron espectáculos y talleres de cocina.

La directora de la Secretaría de Educación para la Ciudadanía de la Intendencia, Rosa Quintana, explicó en rueda de prensa que el programa "se ha tomado con muchísima responsabilidad" y agregó que en los últimos diez años se alcanzó la cifra de 8.500 personas formadas en Educación Alimentaria.

Cocina Uruguay consiste en cursos teórico-prácticos, dictados por nutricionistas, en los que participan tanto docentes, estudiantes y funcionarios, como vecinos de la ciudad.

Según explicaron las autoridades a los medios, las recetas llevan ingredientes que pueden conseguirse en cualquier lugar y son accesibles económicamente.

Para realizar los encuentros, el programa cuenta con una unidad móvil que circula por distintas zonas de la ciudad para facilitar el acceso a los talleres.

"(Con esto) no se está ensañando cocina, se está enseñando a alimentarse de manera saludable a bajo costo y tratando de llegar a todos los territorios para que todas las personas tengan acceso a una alimentación saludable a través de la educación", explicó Quintana.

Para la directora del Departamento de Desarrollo Social de la Intendencia, Fabiana Goyeneche, "hay que terminar con la premisa de que en el Uruguay comer sano es caro y es un privilegio".

Por su parte, Martínez, dijo a Efe que con el programa Cocina Uruguay "mucha gente aprendió a comer bien".

"Alimentarse bien ayuda a la salud. Aquella cultura muy uruguaya o muy argentina de que si no comes carne una vez por semana no te estás alimentado no es así. Hay que variar, comer mucha fruta y verdura. Hay que tener esa educación", agregó el intendente.

"Esto no es un programa de enseñar a cocinar, es un programa de enseñanza de comer saludable y me parece maravilloso porque eso implica calidad de vida", apuntó. EFE

