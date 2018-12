Moreno dice que "está dado el camino para que Assange deje embajada de Ecuador en Londres

"Está hecho el camino para que el señor Assange tome la decisión de salir a una casi libertad", declaró Moreno a la prensa, al afirmar que Reino Unido le ha garantizado que el australiano no sería extraditado a un país donde su vida corra peligro.

"Digo casi libertad porque no olvidemos que él no se presentó a los juzgados británicos y tiene que pagar una pena no larga por aquello. Eso lo decidirá la justicia británica", precisó el mandatario.

El australiano, de 47 años, teme ser extraditado a Estados Unidos por difundir miles de secretos oficiales de ese país a través de su página web.

Ecuador sostiene que Assange no afronta ningún pedido de extradición. Sin embargo, en noviembre WikiLeaks indicó que su editor fue aparentemente inculpado por la justicia estadounidense por publicar documentos robados al Partido Demócrata durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016.

"Nos enviaron una comunicación oficial del gobierno británico indicando de que la Constitución de Gran Bretaña impide que una persona sea extraditada a un sitio donde corra peligro su vida", indicó Moreno.

Assange se refugió en 2012 en la embajada de Ecuador para evitar ser enviado a Suecia, que lo reclamaba para enfrentar acusaciones por supuestos delitos sexuales. Esas causas no prosperaron.

Ante la negativa de Reino Unido de concederle un salvoconducto, el australiano no ha abandonado la legación ecuatoriana. Además mantiene vigente una orden de detención contra Assange por incumplir obligaciones de su libertad condicional.

- Casi encarcelado -

Moreno, quien en otras ocasiones ha dicho que el caso del australiano es "una piedra en el zapato" para su gobierno, expresó que le desagrada la presencia del fundador de Wikileaks en la embajada de su país.

"A mí no me agrada la presencia del señor Assange en la embajada de Ecuador", agregó Moreno en un encuentro con periodistas de radios locales, que se realizó en el palacio de Carondelet, sede del gobierno nacional.

Empero, agregó que su país ha sido respetuoso de los derechos humanos del fundador de WikiLeaks, quien desde octubre último debe cumplir pese a su rechazo un protocolo especial establecido por Quito que regula sus visitas, comunicaciones y salubridad.

"Dentro de ese respeto a los derechos humanos nos parece que seis años es demasiado tiempo para que una persona permanezca casi encarcelada en una embajada", manifestó Moreno.

Ecuador ha tratado infructuosamente de hallar una salida al caso. En dos ocasiones solicitó sin éxito al Reino Unido que conceda un salvoconducto. Además en diciembre del año pasado le dio la naturalización y rango diplomático, lo que no fue reconocido por Londres.

Según las autoridades ecuatorianas, la estancia de Assange en la legación ecuatoriana le ha costado al país unos seis millones de dólares.

A su vez, la justicia ecuatoriana tiene pendiente resolver, en segunda y última instancia, la apelación de Assange para que sean suspendidas las normas impuestas por Ecuador.

El incumplimiento de esas reglas derivará en la "terminación del asilo", según el documento.