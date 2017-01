Muerte de juez brasileño despierta preocupación por retraso en caso Petrobras

Sao Paulo, 20 ene (EFE).- La muerte de Teori Zavascki, instructor del caso Petrobras en la Corte Suprema de Brasil, podría retrasar las acciones de la megaoperación que investiga el gigantesco escándalo de corrupción y ha abierto una discusión jurídica sobre la elección de su sustituto.

Zavascki falleció el jueves cuando la avioneta en la que viajaba junto con otras cuatro personas cayó al mar en Paraty, sur del estado de Río de Janeiro, por causas aún desconocidas que están siendo investigadas.

El cadáver del juez fue recuperado y trasladado hoy al Instituto Médico Legal (IML) de la localidad de Angra dos Reis y posteriormente será trasladado a la ciudad brasileña de Porto Alegre (sur), donde será realizado el funeral.

La muerte del instructor del caso de corrupción en Petrobras ha convertido en un enigma el futuro de la operación Lava Jato, como se conoce las investigaciones que indagan la trama corrupta que durante una década desvió recursos de la petrolera estatal Petrobras.

Zavascki tenía en sus cajones denuncias que salpicaban a decenas de políticos con fuero privilegiado, y en las próximas semanas debía decidir si homologaba 77 delaciones premiadas de exdirectivos de la constructora Odebrecht, la mayor del país, cuyas filtraciones han sacudido al mundo político brasileño.

Según el diario O Estado de Sao Paulo, el fiscal general de la República, Rodrigo Janot, dijo a interlocutores cercanos que la homologación de las delaciones deberá sufrir atrasos y difícilmente serán realizadas en febrero, como inicialmente estaba previsto.

La primera cuestión abierta tras la muerte de Zavascki es quién tomará las riendas de la Lava Jato en el Supremo, un interrogante que aumenta la presión sobre el presidente de Brasil, Michel Temer, a quien le corresponde nombrar a un sustituto.

Antes de asumir el cargo, el elegido deberá ser aprobado en una votación en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) del Senado y en una nueva votación en el pleno de la Cámara Alta, en el cual hay una docena de investigados.

No obstante, según el artículo 68 del régimen interno de la Corte, en casos "excepcionales" la presidenta del Supremo Tribunal Federal (STF), Carmen Lucia Antunes, podría redistribuir los procesos que hasta el momento estaban en manos de Zavascki.

El Supremo ya tiene un precedente de ese tipo. En 2009, tras el fallecimiento del juez Carlos Alberto Menezes Direito, el entonces presidente del STF, Gilmar Mendes, determinó el reparto de casos que eran considerados urgentes.

De perfil técnico y con un carácter discreto, Zavascki autorizó en marzo de 2015 la apertura de una investigación a medio centenar de políticos con fuero privilegiado sospechosos de haber participado en el esquema de corrupción dentro de Petrobras, a petición del fiscal general.

La investigación de políticos sin fuero y otros implicados, como ejecutivos de grandes empresas, es llevada a cabo por el juez federal Sergio Moro, quien la víspera aseguró que la Lava Jato no habría sido posible sin Zavascki, viudo y padre de tres hijos.

Uno de sus vástagos, Francisco Prehn Zavascki, aseguró hoy a la Radio Estadao que "es necesario investigar a fondo y saber si fue un accidente o no".

"Todavía no me paré a pensar, no me dio tiempo a pensar con calma en eso, pero no podemos descartar cualquier posibilidad. En mi interior, yo espero que haya sido un accidente, sería muy malo para el país tener un magistrado que haya sido asesinado", afirmó.

El Comando de la Aeronáutica envió la noche del jueves a Paraty un equipo de siete militares especializados en investigación de accidentes aéreos y que se encargarán de recoger informaciones en el lugar del siniestro, para posteriormente ser analizadas.

Según algunos testigos, llovía fuertemente en el momento del accidente y la visibilidad era limitada, lo que podría haber complicado las maniobras del piloto.

El avión en el que viajaba Zavascki partió de Sao Paulo en la tarde del jueves y cayó al mar pocos kilómetros antes de aterrizar en Paraty. EFE

