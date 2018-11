Ndrangheta, aunque no es la mafia más conocida, sí es la más poderosa: Francesco Forgione El ex presidente de la Comisión Antimafia del Parlamento Italiano explicó el modus operandi de esta mafia, "no tiene la necesidad de hacer matanzas y mantiene su perfil bajo".

Ndrangheta es el principal importador de cocaína en Europa: Francesco Forgione. Foto: Getty Images