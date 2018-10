Neoyorquinos piden a la corte detener alerta presidencial a teléfonos móviles

Un grupo de neoyorquinos ha pedido a la corte federal para el distrito de Manhattan, en Nueva York, que detenga el mensaje presidencial que recibirán los teléfonos móviles en el país para probar un sistema de alerta de emergencias nacional.



Jason Nicholas, Kristine Rakowsky y Liane Nikitovich alegan en su reclamo a la corte que esa acción viola la primera y cuarta enmienda de la Constitución al permitir que el Gobierno se apodere de sus teléfonos para distribuir mensajes que pueden contener "desinformación, opiniones subjetivas y representaciones sesgadas", avanza el New York Post.



Aseguran en la demanda, presentada hace dos días, que la alerta presidencial, prevista para emitirse mañana, y que es obligatoria, "viola esos derechos porque equivale a que te secuestren propiedad privada con el propósito de colocar en tu hogar a un alto portavoz controlado por el Gobierno y en cada americano".



Argumentan como ejemplo el uso frecuente que hace el presidente Donald Trump de las redes sociales."Él regularmente envía Tweets varias veces al día, a toda hora, incluyendo tarde en la noche y temprano en la mañana", señala el periódico.

(Lea también: ONU alerta sobre epidemias y abuso de niños en zona de Indonesia afectada por sismo)



Nicholas, identificado como un periodista que reside en Nueva York, objeta que se le obligue a recibir las alertas presidenciales "no sólo de Trump sino de cualquier futuro presidente".



También dice a la corte estar preocupado con la ampliación del poder del Gobierno para controlar información, a la que el público puede acceder a través de los medios de comunicación.

(Le puede interesar: Piñera:"CIJ ha hecho justicia")



Rakowsky, dueña de una pequeña empresa, argumenta por su parte que se trata de "totalitarismo" por parte del Gobierno y alega que los niños no deben recibir esta alerta en sus celulares porque puede ser traumático.



Mientras que Nikitovich, también dueña de una pequeña empresa, alega por su parte en la demanda que Trump "no respeta el estado de derecho" y que "ha debilitado nuestras instituciones democráticas y procesos".



La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) enviará un mensaje en inglés a todos los teléfonos celulares en EE.UU. el 3 de octubre para probar el sistema de alerta sobre emergencias nacionales.



"President Alert" será el título seguido por "esta es una prueba del Sistema Nacional de Alerta de Emergencia Inalámbrica. Usted no necesita hacer nada", tras lo cual se escuchará un sonido del teléfono.



En el 2016 el entonces presidente Barack Obama firmó una ley para que FEMA creara un sistema que permita al mandatario enviar alertas a teléfonos móviles cuando hayan emergencias de seguridad pública.

(Le puede interesar: El Gobierno de Maduro dice que Francia le ataca "con fines populistas")