Netanyahu viajará a Londres la semana que viene, según medios

Jerusalén, 1 feb (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, viajará al Reino Unido para entrevistarse la semana que viene con su colega británica, Theresa May, informan hoy medios locales.

La reunión, que será la primera entre ambos mandatarios, tendrá lugar el próximo lunes, según el diario "Haaretz", aunque fuentes de la oficina del primer ministro declinan por ahora confirmarlo públicamente.

También el servicio de noticias Ynet da cuenta del viaje y la intención de Netanyahu reunirse con May, en este caso sin ponerle fecha.

El viaje se produce después del malestar que causó en Israel el apoyo británico a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que condenó en diciembre los asentamientos judíos en el territorio palestino ocupado.

En su momento, la oficina del primer ministro israelí llegó a decir que, en respuesta a ese apoyo, Netanyahu no se entrevistaría con May en el Foro de Davos, aunque finalmente él no acudió a esa cita.

La visita sigue a informaciones en los medios israelíes acerca de que una ONG árabe con sede en Gran Bretaña que lucha por los derechos humanos había presentado este pasado fin de semana una denuncia contra el ex militar y actualmente diputado israelí, Elazar Stern, y pedía su arresto por crímenes de guerra.

Stern, que fue jefe de Recursos Humanos del Ejército israelí, se encuentra en el Reino Unido para una serie de conferencias contra el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel. EFE