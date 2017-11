Nicaragua elegirá a sus autoridades locales con desconfianza en el sistema

Managua, 4 nov (EFE).- Los nicaragüenses eligen este domingo a los alcaldes, vicealcaldes y concejales de los 153 municipios del país, con los gobernantes sandinistas como favoritos frente a una oposición atomizada que desconfía en el sistema electoral.

Los nicaragüenses viven este sábado la jornada de reflexión previa a las votaciones de mañana, cuestionados por sectores opositores que llaman a la abstención mientras el oficialismo, seguro del triunfo, pide votar.

El Gobierno nicaragüense llamó este sábado a la población a sufragar en un proceso que esperan que transcurra en armonía, seguridad, paz y tranquilidad.

"Estamos pidiéndole a Dios, como familia nicaragüense, como hermanos y hermanas nicaragüenses, que el día de mañana transcurra en encuentro fraternal, en armonía, en seguridad, tranquilidad y paz, como merece esta patria de todos", señaló el presidente Daniel Ortega en un mensaje.

En el boletín, también suscrito por la esposa de Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, el Gobierno espera que la votación sea una "jornada electoral que sea orgullo de nuestro país, y que refleje el amor a Nicaragua que todos sentimos".

Los sandinistas, que ganaron 134 de las 153 alcaldías en los comicios municipales de 2012, confían arrasar en las elecciones de mañana.

Por su lado, el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Silvio Báez, uno de los más influyentes de Nicaragua, anunció que no votará en los comicios porque no confía en el sistema electoral.

"No voy a votar, porque no confío en este sistema. No es cuestión de candidatos, sino que no confío en este sistema electoral que es fruto de toda una institucionalidad estatal dañada, en ruinas", argumentó el líder religioso.

El obispo aclaró que su posición de no votar "no es un simple abstencionismo", sino que "es una forma de votar por Nicaragua, porque no me puedo quedar con los brazos cruzados".

"Es decir, seguiré buscando lo mejor para Nicaragua y dando lo mejor de mí para construir una sociedad más justa y más democrática", explicó Báez, reconocido por su carácter crítico en temas políticos e institucionales.

Solo un 30 % de los nicaragüenses confía "mucho" o "algo" en la institución electoral en Nicaragua, según una encuesta de la firma costarricense CID Gallup.

Diversos sectores críticos con el Ejecutivo, entre ellos el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), consideran que no existen garantías para elegir de forma libre y transparente a las autoridades locales.

En tanto, el denominado Frente Amplio Democrático (FAD), integrado entre otros por dirigentes de la antigua principal fuerza opositora, pidió a los nicaragüenses reportar las anomalías que ocurran antes, durante y después de las votaciones.

Según el FAD, un movimiento que no tiene personalidad jurídica y que considera que las votaciones serán "una farsa", los nicaragüenses están en la posibilidad de "destapar los actos pequeños y grandes del fraude, con fotos y vídeos desde nuestros celulares (teléfonos móviles), con información de cualquier índole".

La oposición acusa al CSE de alterar los resultados de las elecciones municipales de 2008 y de 2012, y las presidenciales de 2011 y de 2016 a favor de los sandinistas.

Durante la jornada de este sábado, la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunió con el estatal Observatorio Electoral Universitario (OEU) de Nicaragua, que acompañará los comicios.

El presidente del OEU y del Consejo Nacional de Universidades (CNU), Telémaco Talavera, dijo a periodistas que expresaron a la misión de la OEA, que preside el uruguayo Wilfredo Penco, que las condiciones están dadas para las votaciones de mañana.

Un total de 5.000 voluntarios, entre ellos estudiantes y docentes de las universidades que conforman el CNU, acompañarán los comicios municipales.

El CNU y la OEA son las únicas entidades que tienen licencia para observar las elecciones municipales de noviembre.

El domingo, los nicaragüenses elegirán un total de 6.088 cargos, entre alcaldes, vicealcaldes, concejales propietarios y suplentes, en los 153 municipios del país.EFE

