Nicaragua manifiesta su solidaridad con Texas por estragos de Harvey

Managua, 28 ago (EFE).- La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, expresó hoy solidaridad con Texas por los estragos causados por el huracán Harvey, que ha dejado al menos 8 muertos e inundaciones sin precedentes en ese estado de Estados Unidos.

"Como país y pueblo solidario, como gobierno cristiano, socialista y solidario, queremos expresar nuestra más profunda, nuestra más sentida solidaridad al pueblo del estado de Texas, en Estados Unidos", señaló la primera dama.

Murillo subrayó que todos estos sentimientos se los había transmitido telefónicamente en el domingo a la embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu.

La vicepresidenta nicaragüense anunció que, por el momento, desconocía si había nicaragüenses afectados por este desastre natural.

"Según las llamadas que hemos hecho no tenemos reportes de nicaragüenses que estén en situación de alarma, aunque es posible que haya familias de nicaragüenses que viven ahí que todavía no los han reportado al consulado donde gracias a Dios todavía no ha llegado la calamidad, pero seguramente hay también familias de nicaragüenses porque muchos nicaragüenses viven en el estado de Texas", concluyó Rosario Murillo.

Las autoridades de Texas elevaron este lunes a al menos 8 la cifra provisional de fallecidos por el paso del huracán Harvey, 6 de ellos en los alrededores de Houston, donde continúan las lluvias y miles de personas esperan aún a ser rescatadas.

Harvey tocó tierra en la noche del pasado viernes en Rockport, cerca de Corpus Christi, como un huracán de categoría 4 en la escala de intensidad de Saffir-Simpson, de un máximo de 5. EFE