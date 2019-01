Niegan el visado a un actor de "Roma" para viajar a EEUU y acudir a los Premios Oscar

Estados Unidos ha denegado el visado de viaje al actor mexicano Jorge Antonio Guerrero, que encarna al personaje de Fermín en la película "Roma" y que debe asistir el 24 de febrero a la gala de los Premios Oscar, confirmó este jueves el intérprete a Efe.



Guerrero explicó que todavía desconoce si podrá acudir a la entrega de premios, en la que "Roma" está nominada a 10 estatuillas: "Ya veremos".



Tal y como avanzó la revista de moda Quién, las autoridades migratorias estadounidenses denegaron el visado a Guerrero a pesar de tener una invitación de Netflix, productora de "Roma'", para las galas de los Globos de Oro y los Oscar.



Según reveló el actor, en la embajada estadounidense en México no quisieron leer la carta y, tras la entrevista personal reglamentaria, le denegaron el permiso de viaje.



Esta no es la primera vez que Guerrero tiene problemas para viajar a EE.UU., dado que a principios de 2018 tampoco le tramitaron el visado de turista.



Jorge Antonio Guerrero, nacido en México en 1993, adquirió una gran popularidad el año pasado al participar en la serie televisiva sobre el cantante mexicano Luis Miguel y en la película "Roma" de Alfonso Cuarón.



En el filme interpreta un personaje secundario llamado Fermín y que mantiene una relación amorosa con el personaje principal, Cleo, una trabajadora del hogar alrededor de la cual gira la trama.



"Roma", una película autobiográfica de Cuarón sobre el México de la década de 1970, ha hecho historia al convertirse en la primera obra en español que consigue la nominación como mejor película en los Oscar.



La cinta está nominada a 10 estatuillas: mejor película, mejor director, mejor actriz, mejor actriz de reparto, mejor película de habla no inglesa, mejor fotografía, mejor guión, mejor diseño de producción, mejor edición de sonido y mejor mezcla de sonido.