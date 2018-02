“Nikolas siempre fue un chico raro”: sobreviviente a tiroteo en Florida

Taylor Goodman, estudiante sobreviviente del tiroteo en Parkland, Florida, aseguró que alcanzó a ver Nikolas Cruz tratar de escapar: "Mis compañeros y yo, cuando salimos del salón, vimos cuando el atacante corrió para escapar y también vimos a las personas muertas".

(Lea también: Yo pensé que era un simulacro: sobreviviente colombiana a tiroteo en Florida)

Además, afirmó que se encuentra consternado por el fallecimiento de su entrenador en el tiroteo, quien usó su cuerpo como escudo para proteger a sus estudiantes. "Me cuesta mucho escuchar el nombre de mi entrenador, él siempre me guió, me aconsejó. Él fue un héroe, porque ayudó a salvar la vida de más de seis estudiantes" dijo Goodman.