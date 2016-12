Niños son 65 % de heridos por quemaduras de pirotecnia en fiestas en Paraguay

Asunción, 23 dic (EFE).- Los niños ocupan el 65 % de los heridos atendidos por quemaduras provocadas por artefactos de pirotecnia durante las fiestas navideñas en Paraguay, advirtió hoy el ministerio de Salud Pública durante el lanzamiento de una campaña de prevención en el uso de estos elementos explosivos.

La cartera sanitaria realizó por cuarto año consecutivo una campaña de concienciación de cara a las festividades de Navidad, cuando los paraguayos acostumbran a lanzar petardos, fuegos artificiales, bengalas y otros tipos de artefactos pirotécnicos.

En ese sentido, Salud informó a través de un comunicado de que "donde hay pólvora hay peligro" y pidieron que no se permita a los niños manipular estos objetos, se revise la calidad de los artefactos, detonarlos al aire libre y con espacio suficiente o no tocar en caso de que el artefacto no explote.

Esta campaña anual pretende que los adultos impidan que los niños manipulen la pólvora y alertaron de que se pueden producir "quemaduras, mutilaciones de miembros y otras graves secuelas".

Desde el ministerio de Interior también instaron a "extremar las medidas necesarias en el manejo y utilización de artefactos pirotécnicos" y advirtió de los daños físicos que pueden causar las explosiones.

Asimismo, añadieron que se tengan en cuenta las leyes sobre el manejo de armas de fuego para que no se utilicen durante las fiestas, debido a que la costumbre de lanzar tiros al aire al finalizar el año puede provocar heridos o víctimas mortales.

"Se recuerda la vigencia de normativas legales respecto a la tenencia y portación de armas de fuego, cuyo uso irregular puede ocasionar pérdidas irreparables a las familias y a la sociedad", indicaron a través de un comunicado.

Siete personas murieron en 2013 por disparos al cielo, y en 2014 fueron alrededor de una decena, cifras que se mantienen en niveles similares desde 2009, alcanzando su máximo en 2011, cuando se registraron 12 muertes por balas extraviadas, según datos oficiales.

Por su parte, ocho pacientes fueron atendidos por heridas por uso de pirotecnia durante las pasadas navidades en el Hospital de Traumas "Manuel Giagni" de Asunción, mientras que otros dos fueron trasladados al Hospital del Quemado. EFE

apg/jm/pas