No me queda duda alguna, el presidente español cometió plagio en su tesis: Javier Chicote Javier Chicote, periodista y profesor universitario, expuso que el plagio por el que es acusado Pedro Sánchez "no fue un descuido, copió párrafos enteros sin citar".

Apenas leí la tesis del presidente, me olí que algo estaba mal: Javier Chicote. Foto: Getty Images