Nueva York vive su fiesta anual de Broadway con la entrega de los premios Tony

Nueva York vivirá este domingo su principal fiesta del mundo de Broadway con la entrega de los premios Tony, considerados como los Óscar del teatro y que en su edición de este año parece apostar por las producciones más consolidadas.

El Radio City Hall de Nueva York acogerá su edición número 72, una de las más cruciales, y es que hacerse un hueco en Broadway es cada vez más difícil ya que las obras consolidadas han ido copando la mayoría de teatros, dejando cada vez menos oportunidades a los nuevos proyectos.

Este es el motivo por el que este año solo competirán 31 nuevas producciones -el año pasado fueron 45- y que las dos con más nominaciones, "Mean Girls" y "SpongeBob", sean apuestas de bajo riesgo, ya que se trata de adaptaciones de películas o series que han obtenido gran éxito antes de desembarcar en Broadway.

Si el año pasado presentó la gala el actor Kevin Spacey, ahora caído en desgracia tras las acusaciones de acoso sexual, en esta ocasión los maestros de ceremonias serán los cantautores Josh Groban y Sara Bareilles.

La adaptación de otro "taquillazo", "Harry Potter and the Cursed Child", es una de las grandes favoritas, e independientemente del veredicto del jurado ya puede presumir de haber superado un récord: es la producción no musical más cara de la historia de Broadway; montarla ha costado 68 millones de dólares.

Frente a Harry y Hermione competirán "The Children", "Junk", "Farinelli and the King" y "Latin History of Morons", la obra en la que el colombiano John Leguizamo interpreta a un padre que, cansado de no encontrar latinos en los libros de texto de su hijo, decide enseñarle por su cuenta el papel de los hispanos en la historia.

Leguizamo no se irá de vacío en ningún caso, dado que se le ha concedido un premio especial por su carrera, que también recibirá Bruce Springsteen.

Esta es la fórmula que ha encontrado la organización para asegurarse que "The Boss" actuará en la gala, puesto que el cantante no quiso que su nuevo musical, que ha sido la sensación de la temporada, participase en la sección competitiva de los premios.

También se reconocerá la carrera de dos leyendas, la actriz de origen puertorriqueño Chita Rivera y el compositor británico Andrew Lloyd Webber.

La batalla por el galardón a mejor musical está reñida; los éxitos infantiles "SpongeBob SquarePants", de Nickelodeon, y "Frozen", de Disney, competirán contra la comedia adolescente de "Mean Girls" y "The Band's Visit", que puede beneficiarse de ser la única producción independiente nominada y acabar convertida en la gran triunfadora de la noche.

"The Band's Visit", que narra la historia de una banda de músicos egipcios que aterriza por error en Israel, también está basada en una película, en este caso mucho menos conocida, y consiguió recalar en Broadway tras estrenarse con éxito fuera del circuito comercial.

Aunque es común que los Tony dejen fuera a las estrellas más televisivas, Denzel Washington, Glenda Jackson, Amy Schumer y Diana Rigg han conseguido estar nominados por sus interpretaciones, y la comediante Tina Fey por su guión de "Mean Girls".

Por la alfombra roja pasarán estrellas como Armie Hammer ("Call me by your name"), Claire Danes ("Homeland"), Uzo Aduba ("Orange Is The New Black"), Tatiana Maslany ("Orphan Black), Zachary Quinto ("Star Trek Beyond") y los actores Matt Bommer, Jim Parsons y Andrew Rannells, que estrenan juntos el musical "The Boys in The Band".

Los premios Tony, considerados los Óscar del teatro, nacieron en el año 1947 y deben su nombre a Antoinette Perry, una filántropa que ganaba su fortuna invirtiendo en bolsa y lo gastaba creando nuevas obras teatrales, en las que a menudo actuaba y dirigía.