Nuevo ministro de comunicación de Venezuela niega que exista censura a la prensa

El nuevo ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, negó que en el país exista censura en los medios de comunicación e indicó que la nación petrolera ha sido víctima de una "estrategia mediática" y "psicológica" por parte de sectores internos y externos.



"No hay censura en Venezuela", dijo Rodríguez al canal privado Globovisión, tras ser preguntando si habrá más o menos censura en su gestión como titular del Ministerio de Comunicación.



Rodríguez que es psiquiatra de profesión y fue nombrado como ministro de Comunicación el viernes pasado por el jefe de Estado, Nicolás Maduro, dijo, asimismo, que los factores que inducen la "estrategia mediática" y "psicológica" en Venezuela no han podido lograr su objetivo.



El funcionario dijo esto pese a que los gremios de periodistas venezolanos han denunciado que cada vez hay menos libertad de expresión y mientras diversos medios de comunicación audiovisual han sido acallados en el país por decisión gubernamental, como es el caso de Radio Caracas Televisión (RCTV).



El canal colombiano NTN24 fue sacado del aire en 2014; lo mismo sucedió con CNN en Español en febrero de este año, y los medios audiovisuales colombianos Caracol Televisión y RCN en agosto de este 2017.



Adicionalmente, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela hasta agosto de este año llevaba un registro de al menos 49 medios de comunicación cerrados en el país durante 2017, la mayoría, emisoras de radio.



Según dijo Rodríguez hoy, en Venezuela "no solamente hay completa libertad de expresión" sino que "los periodistas prefieren fijar su posición, su opinión, antes que presentar la noticia pura y viva".



"Hay medios de comunicación que pertenecen a manos privadas y que la mayor parte de las veces tienen su corazoncito hacia los sectores opositores", agregó.



Rodríguez también se refirió a la falta del papel periódico en Venezuela, una situación por la que han tenido que dejar de circular varios diarios, e indicó que se debe a la "guerra económica brutal" que atraviesa Venezuela.



"Esa es una situación que tenemos todos los periódicos en el país, me refiero a, por ejemplo, Ciudad Caracas -un diario de tendencia oficialista- es un periódico que ha tenido que disminuir el número de páginas (...) hemos pasado dificultad, hemos pasado por una guerra económica brutal", afirmó.



El ministro denunció que a los chavistas supuestamente se les niega hacer propaganda en las redes sociales, mientras la oposición "tiene carta abierta".