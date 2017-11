Obispo nicaragüense no votará en municipales porque no confía en el sistema

Managua, 3 nov (EFE).- El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Silvio Báez, uno de los más influyentes de Nicaragua, afirmó que no votará en los comicios municipales del próximo domingo porque no confía en el sistema electoral nicaragüense.

"No voy a votar, porque no confío en este sistema (...) no es cuestión de candidatos, sino que no confío en este sistema electoral que es fruto de toda una institucionalidad estatal dañada, en ruinas", argumentó el líder religioso en una entrevista que publica hoy el diario local La Prensa.

El obispo aclaró que su posición de no votar "no es un simple abstencionismo", sino que "es una forma de votar por Nicaragua, porque no me puedo quedar con los brazos cruzados".

"Es decir, seguiré buscando lo mejor para Nicaragua y dando lo mejor de mí para construir una sociedad más justa y más democrática", explicó Báez, reconocido por su carácter crítico en temas políticos e institucionales.

Solo un 30 % de los nicaragüenses confía "mucho" o "algo" en la institución electoral en Nicaragua, según una encuesta de la firma costarricense CID Gallup.

Diversos sectores críticos con el Ejecutivo, entre ellos el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), consideran que no existen garantías para elegir de forma libre y transparente a las autoridades locales.

El pasado 21 de octubre, la Conferencia Episcopal de Nicaragua hizo un llamamiento a los católicos a tener conciencia ciudadana con miras a las elecciones municipales del domingo.

En el documento, los obispos constataron que, en su mayoría, las problemáticas en materia electoral siguen siendo las mismas que advirtieron en una Carta Pastoral en septiembre de 2012, de cara a las municipales de ese año, y en otra en mayo de 2014, tras un encuentro de los prelados con el presidente Daniel Ortega.

En septiembre de 2012, los obispos nicaragüenses acusaron al Gobierno, aunque sin mencionar directamente al presidente Daniel Ortega, de ejercer la autoridad "en modo autocrático y abusivo" y tener un "deseo desmedido" de "perpetuarse" en el poder.

En mayo de 2014, la jerarquía católica exigió al Ejecutivo garantizar la transparencia electoral, el respeto a los derechos humanos y de informaciones verídicas sobre el proyecto del Gran Canal Interoceánico por este país centroamericano.

En las elecciones del próximo domingo, que serán vigiladas por una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), presidida por el uruguayo Wilfredo Penco, y en la que se espera un triunfo mayoritario de los sandinistas, se elegirá a los alcaldes, vicealcaldes y concejales de los 153 municipios de Nicaragua. EFE