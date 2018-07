Obreros bloquean carreteras y educadores convocan a paro en Panamá

Cantidades de trabajadores de la construcción iniciaron hoy en Panamá bloqueos temporales en las carreteras, mientras la asistencia a clases es irregular por una convocatoria a paro nacional de los educadores, en rechazo a la gestión del Gobierno.



Obreros afiliados del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción Civil (Suntracs) bloquearon en el interior del país tramos carreteros de la vía Panamericana, una protesta que durará una hora, según adelantaron sus dirigentes, en rechazo al gobierno.



La televisión panameña mostró cómo la asistencia a clases es exigua, mientras el director de la Escuela Profesional, Virgilio De Sedas y la subdirectora, Dalia Lee, explicaron que la asistencia a clase era inferior al 10 por ciento de los estudiantes.



No obstante, aclaró que el 100 por cien de los educadores sí han asistido y participarán en una reunión y una marcha convocada para la tarde por la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof).



El colegio José Dolores Moscote, con miles de estudiantes como la Escuela Profesional, también está vacío.



Los trabajadores, gremios empresariales y de profesionales y partidos de oposición, además de diputados del gobierno, rechazan el aumento del 8 por ciento en la tarifa de luz, que el Gobierno aplazó la semana pasada por las presiones públicas, una decisión sin embargo que no disuadió de la protesta de hoy.



El dirigente de Asoprof, Diógenes Sánchez, aseguró que el paro durará 24 horas y explicó que la protesta es también por la desidia del Ministerio de Educación en atender las necesidades de las escuelas "de manera oportuna" y por el hecho de que hay educadores que aún no han cobrado sus salarios de este año.



Según el gobierno, los 60 millones de dólares que se iban a conseguir por el alza en la tarifa de la luz serán compensados por fondos públicos, pero a la larga se necesita que el Parlamento autorice un endeudamiento de 300 millones de dólares para cubrir las inversiones públicas pendientes de ejecutar este año.



Entre ellas, terminar la línea 2 del metro y la ampliación del aeropuerto internacional de Tocumen.