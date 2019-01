OEA hará reunión extraordinaria sobre Venezuela el día de posesión de Maduro

La Organización de Estados Americanos (OEA) anunció una reunión extraordinaria de su Consejo Permanente el próximo jueves "para considerar la situación" en Venezuela, coincidiendo con la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro para un nuevo mandato hasta 2025.



La organización hizo el anuncio en su cuenta oficial de Twitter, sin dar detalles sobre los asuntos concretos que se tratarán.

La reunión había sido propuesta el mes pasado por Estados Unidos y otros miembros de la OEA que desean debatir sobre la legitimidad de la Presidencia de Maduro con motivo de su nueva toma de posesión.La reunión del Consejo Permanente se llevará a cabo bajo la presidencia de turno de El Salvador, país en el que gobierna el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y que asumió ese puesto rotatorio el pasado 1 de enero.En una entrevista con Efe en diciembre, el embajador estadounidense ante la OEA, Carlos Trujillo, adelantó que aprovechará esa reunión para debatir desde una "perspectiva regional" los desafíos humanitarios en Venezuela y el escenario que se abre con la renovación del mandato de Maduro.Maduro, que está en el poder desde 2013, fue reelegido presidente el pasado 20 de mayo en unas elecciones no reconocidas por la mayor parte de la comunidad internacional y, por tanto, ahora se abre un escenario incierto en el que los países deben decidir si mantienen o cortan relaciones diplomáticas con su Gobierno.El Grupo de Lima, integrado por una docena de naciones que consideran rota la democracia en Venezuela y que EE.UU apoya desde fuera, instó hoy a Maduro a no asumir su nuevo mandato, cuya legitimidad no reconocerán.El Gobierno estadounidense no ha especificado si romperá relaciones con el Ejecutivo venezolano después del 10 de enero.Frente a ello, Maduro ha avisado de que no aceptará ningún "chantaje" diplomático, ante la posibilidad de que algunas naciones decidan retirar a sus embajadores.