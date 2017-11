Omán presume de estabilidad y de su papel de apaciguador en Oriente Medio

Francesca Cicardi

Mascate, 8 nov (EFE).- El terrorismo y la violencia no han salpicado de momento el Sultanato de Omán, que con una política exterior muy discreta ha conseguido mantenerse al margen de los conflictos y las tensiones sectarias que inflaman Oriente Medio, al mismo tiempo que le ha permitido jugar un papel de mediador.

Ministros y altos cargos insisten en el carácter pacífico de Omán, de cara al exterior, pero también a nivel interno, donde el terrorismo que golpea a sus vecinos regionales o los problemas de tipo sectario no han cruzado el umbral del sultanato.

"Es un reto vivir en paz para nosotros en este ambiente y ante las dificultades a las que se enfrentan todos los países, no sólo en Oriente Medio", aseguró el ministro de Información omaní, Abdulmunim al Hasani, en una entrevista en la capital, Mascate,a varios medios internacionales.

"Nuestra política general es no hacer ruido, no hacer burbujas en torno a lo que hacemos. Tanto nuestra política exterior como la interior están al servicio de nuestros ciudadanos y de todos los demás en el mundo", añadió, antes de detallar que Omán siempre tiende una mano a los que necesitan ayuda para solucionar sus problemas.

"Creemos en la paz y en el diálogo, desde hace mucho, mucho tiempo. Si no conviviéramos en paz, sino en el odio y el conflicto, no sería malo sólo para los demás sino para nosotros mismos. Por ello, la política exterior de Omán cree en un mundo pacífico", reiteró Al Hasani con tono pausado y sonrisa afable.

Respecto a las guerras más sangrientas de Oriente Medio, en Siria y el Yemen, el titular destacó que Omán ha permanecido fiel a sus principios: "La paz y el diálogo son la única vía, no sólo para los que están en conflicto, sino para nosotros también, porque si algo malo pasa a nuestro alrededor, nos va a afectar", y por ello el sultanato ha intentando mediar entre sus vecinos, los rebeldes hutíes y el Gobierno yemení.

Tanto el ministro de Información como el presidente del Consejo de la Shura -cámara bajo del Parlamento y la única elegida en las urnas-, Jaled al Maauali, señalaron que la tradición de paz y neutralidad de Omán se remonta a los años 70, cuando el país no se sumó al boicot de los países árabes contra Egipto por la firma de tratado de paz de Camp David con Israel.

"Omán siempre ha sido un mediador para alcanzar compromisos, porque creemos que el diálogo es un instrumento importante para asegurar la paz y el progreso", declaró Al Maauali en la sede del Consejo de Omán, compuesto por dos cámaras y que actúa como órgano legislativo y consultivo.

"Omán busca la paz y la estabilidad para la región, y todo lo que lleve hacia la paz, Omán lo apoya", agregó el presidente del consejo, vestido con túnica y turbante, y con el puñal tradicional de Omán colgado de la cintura.

Al Maauali puso como ejemplo la "facilitación" de Omán en las negociaciones entre Irán, EE.UU. y la Unión Europea para alcanzar un pacto nuclear en 2015: "A pesar de que fue muy, muy complicado, al final fue exitoso".

El hecho de que Mascate no esté alineado en el golfo Pérsico con el eje suní liderado por Arabia Saudí le permite mantener buenas relaciones con la chií Irán, así como con otros actores, como los rebeldes yemeníes -también chiíes- o Catar, sometido a un bloqueo diplomático y comercial por sus vecinos desde el pasado junio.

"No tenemos diferencias sectarias, no tenemos problemas en ese terreno desde hace décadas", destacó el presidente del Consejo de la Shura, cuyos miembros representan las regiones del país y en el cual no existe una cuota por afiliación religiosa ni por género.

En torno al 50 % de la población del sultanato son ibadíes, una rama muy poco numerosa que se remonta a los orígenes del islam; un poco más del 40 % son suníes y el resto son chiíes, según datos no oficiales.

Según el ministro de Información, la clave está en la educación: "Todos nosotros -no sólo desde el Gobierno- trabajamos para enseñar a nuestros hijos, en los colegios, en las mezquitas, en los medios de comunicación, que aceptar a los demás es la regla más importante". EFE