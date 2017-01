Ombudsman hondureño dice despidió a delegada adjunta por pérdida de confianza

Tegucigalpa, 16 ene (EFE).- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Roberto Herrera Cáceres, dijo hoy que la delegada adjunta Linda Lizzie Rivera fue despedida el pasado día 12 de la institución "por la causal de pérdida de la confianza".

Además, el organismo "le reconoce los derechos adquiridos por el tiempo que ha laborado en la institución", acreditándosele una suma de dinero a una cuenta de un banco local, indicó Herrera Cáceres en un comunicado, en el que enumera artículos de la Constitución y del ente que dirige para justificar el despido de Rivera.

El acuerdo de destitución de Rivera entró en vigor el pasado día 12, añade el comunicado de Herrera Cáceres, quien será denunciado por Rivera a nivel internacional porque considera que le han violentado sus derechos.

Rivera era delegada adjunta del estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH), cuyo titular no precisa detalles por las que ella perdió la confianza de la institución.

La delegada adjunta del organismo dijo la semana pasada a periodistas que Herrera Cáceres argumenta que la despidió porque no le ha dado prestigio al CONADEH y que el ombudsman hondureño es un "ególatra".

Señaló que no acepta la destitución porque los argumentos para despedirla no se justifican y que son varios empleados del CONADEH a los que Herrera Cáceres les ha violentado sus derechos o despedido, negándoles prestaciones labores alegando que no hay presupuesto, lo que según Rivera es falso. EFE