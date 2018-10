Once personas fallecidas durante tiroteo en EE.UU. fueron identificados

Once personas fallecieron y otras seis resultaron heridas durante el tiroteo que tuvo lugar hoy en una sinagoga de Pittsburg, Pensilvania. Informaron fuentes oficiales.

"En estos momentos podemos confirmar varias bajas", informó un portavoz no identificado de la operación policial que está teniendo lugar en estos momentos al hablar con la cadena CNN.



"Ha habido once muertes como resultado de este tiroteo, ninguno de ellos ha sido un menor. Además, hubo 6 heridos, incluidos cuatro agentes de la Policía. Eso no incluye al sospechoso", declaró en rueda de prensa el director de los Servicios de Seguridad de Pittsburg, Wendell Hissrich.

Autoridades estadounidenses informaron de la detención del agresor que mató este sábado a "varias personas" al abrir fuego en una sinagoga de Pittsburgh, Pennsylvania, una acción que tuvo lugar en torno a las 10.00 hora local.

El sospechoso, identificado por los medios locales como Rob Bowers, de 46 años, se encuentra bajo arresto y tuvo que ser trasladado a un hospital próximo para recibir tratamiento médico.

El agente especial del FBI Bob Jones confirmó que Bowers reside en Pittsburg y anunció que en las próximas horas se procederá a un minucioso registro de la vivienda, el vehículo y las redes sociales del sospechoso.



Jones calificó lo sucedido de "acción odiosa" y aseguró que no había visto una escena del crimen tan terrible en toda su carrera profesional.



Los hechos tuvieron lugar en torno a las 10.00 hora local cuando Bowers accedió al templo de la Congregación del Árbol de la Vida y comenzó a disparar de manera indiscriminada al tiempo que gritaba: "Todos los judíos deben morir".



El gobernador de Pensilvania, Tom Wolf, también presente en la rueda de prensa, sostuvo que el antisemitismo "no tiene cabida alguna" en su estado.



"Cualquier ataque contra una comunidad de Pensilvania es un ataque contra toda la comunidad de Pensilvania", afirmó Wolf.



Las autoridades creen que Bowers actuó por cuenta propia, pero no descartan que alguien más pudiera haber estado implicado en la planificación del ataque, por lo que pidieron prudencia a los vecinos de la zona.

El presidente Donald Trump consideró que el tiroteo "definitivamente" parece ser un crimen antisemita, a la vez que lamentó que estos sucesos "sigan pasando" en el país.

Entre las víctimas, con edades entre 54 y 97 años, figuran una pareja y dos hermanos, precisó por su lado Karl Williams, jefe del equipo médico, durante una conferencia.