ONG critican a UE por no condenar los abusos de China en materia de DDHH Varias Organizaciones No Gubernamentales internacionales criticaron hoy a la Unión Europea (EU) por considerar que no condena los abusos de China en materia de Derechos Humanos, tres días antes de que ambos celebren una nueva ronda de diálogo al respecto en Bruselas.