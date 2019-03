ONG de exiliados venezolanos repudia la presencia de militares rusos en Venezuela

La Organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) expresó este martes su repulsa e "indignación" por la presencia de militares rusos en Venezuela, una acción que calificó de "violación de la soberanía nacional".



El grupo de exiliados venezolanos, con sede en Miami, afirmó en un comunicado que la presencia de militares rusos en territorio venezolano tiene como único propósito el "apoyo al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro".



El domingo pasado, dos aviones militares rusos aterrizaron en el aeropuerto internacional de Maiquetía, el principal de Venezuela y que sirve a Caracas.

(Lea en W Radio: Primer examen de la nueva cúpula militar, atender la presencia militar rusa en Venezuela)



A raíz de estos hechos, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, advirtió ayer lunes a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, durante una conversación telefónica, que su país no permanecerá de brazos cruzados mientras Rusia "exacerba" la tensión en Venezuela.



Para Veppex, la presencia militar rusa en Venezuela es además ilegal porque "no ha sido autorizada por la Asamblea Nacional (AN) ni el opositor Juan Guaidó, jefe del Parlamento, quien proclamó un Gobierno interino que ya ha sido reconocido por una cincuentena de naciones, entre otras Estados Unidos.

(Le puede interesar: Avión ruso está en Venezuela entre reportes de llegada de militares )



El Gobierno venezolano "desafía claramente" con esta maniobra a los países de la comunidad internacional que reconocen a Guaidó como el presidente legítimo, agregó Veppex.



Jose Antonio Colina, presidente de Veppex, apuntó que las declaraciones del canciller ruso en las que acusa al Gobierno de EE.UU. de querer dar un golpe de estado en Venezuela son "absurdas, ridículas e incoherentes", ya que es la "tiranía de Nicolás Maduro la que ha dado un golpe de Estado", un "régimen que ellos apoyan".



Colina subrayó la importancia de que la Asamblea Nacional y el presidente Guaidó denuncien la "invasión rusa y de cubanos castristas e iraníes en territorio venezolano" a través de sus representantes en los países que han reconocido al opositor como mandatario interino legítimo.

(Lea en W Radio: Rusia y China empiezan a mostrar las uñas por Venezuela)