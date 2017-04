Oposición comunica a Cartes que no hay condiciones para ir a mesa de diálogo El Partido Liberal paraguayo, el mayor de la oposición, informó hoy al mandatario Horacio Cartes que no asistirá a la mesa de diálogo convocada, al no darse las condiciones para ello, entre ellas la retirada del proyecto de reelección presidencial, que causó violentas protestas el viernes en Asunción.