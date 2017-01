Oposición de Guatemala citará a tres ministros por baja ejecución en 2016

Guatemala, 4 ene (EFE).- El partido opositor de Guatemala Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) anunció hoy que la próxima semana citará a tres ministros por la baja ejecución presupuestaria de sus carteras durante 2016.

Los funcionarios que serán llamados al Congreso serán el titular de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Aldo Estuardo García; el de Desarrollo Social (Mides), José Guillermo Moreno Cordón; y el de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Mario Méndez Montenegro.

"Para la próxima semana citaremos a estos ministros para que expliquen la baja ejecución que tuvieron en 2016 y dependiendo de sus argumentos analizaremos si procede solicitar las interpelaciones", señaló el diputado de UNE Carlos Barreda.

A su juicio, "no es justo ni válido" que existiendo fondos para ayudar a la población estos no se hayan podido trabajar, y en particular se refirió al trabajo del titular de Desarrollo Social.

"Su desempeño ha sido nefasto y desastroso. Contrató a 250 personas faltando 3 meses para terminar el año y tendrá que dar cuentas de ello; compró colchones, basureros y láminas en menos de un mes y tendrá que rendir las cuentas. Es un ministro de los más cuestionados", afirmó.

Según los últimos datos del Ministerio de Finanzas, hasta el 30 de noviembre, la cartera de Agricultura había ejecutado el 70,3 % de los 1.265 millones de quetzales presupuestados (167,6 millones de dólares), la de Comunicaciones el 41,9 % de los 3.962 millones de quetzales (525 millones de dólares) y la de Desarrollo el 68,5 % de los 1.000 millones (132,5 millones de dólares).

Para el presente año, el Congreso de Guatemala aprobó un presupuesto de más de 10.273 millones de dólares, un 9,1 % superior al de 2016. EFE