Oposición venezolana dice convocatoria a comicios regionales es una "trampa"

Caracas, 16 jun (EFE).- La oposición venezolana dijo hoy que el anuncio hecho ayer por el Poder Electoral de que los comicios regionales se realizarán el próximo 10 de diciembre es una "trampa", pues se manifestó segura de que la elección de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), prevista para el 30 de julio, eliminará otros sufragios.

"Nosotros no podemos caer en la trampa de creer que aquí el 10 de diciembre del 2017 va a haber elecciones de gobernadores", dijo el portavoz de la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Juan Carlos Caldera, a la emisora privada Unión Radio.

"Ellos hacen esos anuncios para decir que ellos son democráticos, para decir que están cumpliendo con la Constitución, si de verdad ellos hubiesen querido hacer las elecciones de gobernadores, las hubiesen hecho antes de la Constituyente esta fraudulenta", agregó.

El opositor señaló que "lo que está haciendo" el Consejo Nacional Electoral (CNE) con la "supuesta convocatoria" a las regionales es "maquillar la dictadura, maquillar el golpe de Estado" que, considera, desarrolla el Gobierno de Nicolás Maduro con su propuesta de Constituyente para cambiar la Carta Magna.

Indicó que el hecho de que el CNE haya convocado para el próximo 30 de julio a los comicios para la Constituyente y el 10 de diciembre a las regionales deja al descubierto que se quieren "cambiar las reglas del juego" y finalmente suspenderán las elecciones de gobernadores.

Recordó que de acuerdo con la Constitución vigente, los comicios regionales debieron realizarse en diciembre pasado y señaló que el Gobierno supuestamente evita la elección directa, secreta y universal porque sabe que las perderá, y aseguró que la oposición ganaría todas las gobernaciones si esa elección se realizara ya.

"No es que la oposición no va a participar de la elección de la ANC, la oposición lo que no se va a ser es cómplice de un fraude", reiteró.

La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, informó ayer que fue aprobado el programa para las elecciones de gobernadores y legisladores regionales del 10 de diciembre, después de que el pasado 23 de mayo anunciara esta fecha para la celebración de estos comicios.

La inscripción de postulaciones para las elecciones regionales se llevará a cabo entre el 8 y el 12 de agosto, mientras que la campaña política arrancará el 15 de noviembre y se cerrará tres días antes de la elección.

El rector del CNE Luis Emilio Rondón, el único de sus cinco integrantes crítico con el chavismo, expresó ayer mismo su desacuerdo con la fecha de las regionales por considerar que se debió dar prioridad ante los comicios para la Constituyente.

Estos anuncios se producen en medio de una ola de protestas a favor y en contra del Gobierno, algunas de las cuales se han tornado violentas y han dejado 73 muertos y más de mil heridos, según datos de la Fiscalía.EFE