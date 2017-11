Oposición venezolana rechaza y considera "ilegal" procedimiento a Guevara

Caracas, 3 nov (EFE).- La oposición venezolana rechazó hoy que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) haya pedido allanar la inmunidad parlamentaria del primer vicepresidente del Parlamento, el opositor Freddy Guevara, y dijo que esta acción solo puede hacerla el Legislativo, por lo que calificó el hecho de "ilegal".

"Desde la (Mesa de la) Unidad Democrática, desde la Asamblea Nacional (Parlamento) queremos dejar muy claro que el único organismo con competencia para discutir y, en todo caso, allanar la inmunidad parlamentaria de un diputado es la Asamblea Nacional", dijo el diputado Juan Andrés Mejía en rueda de prensa.

El TSJ acordó hoy solicitar a la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que se le levante la inmunidad parlamentaria y se prohíba la salida del país a Guevara, por haber cometido supuestos delitos "en flagrancia".

Sin embargo, Mejía aseguró que ni el Supremo ni la ANC tienen competencia para tomar esa decisión, "por lo tanto esto es un acto sin ningún tipo de legalidad ni legitimidad".

El opositor dijo esto pese a que el Parlamento ha sido despojado de sus funciones legislativas por la oficialista ANC, tras supuestamente permanecer en desacato a las sentencias que ha dictado el TSJ.

La oposición además ha calificado la acción del Supremo de "írrita y arbitraria" y ha señalado que demuestra que en Venezuela "no hay separación de poderes".

"Hoy ha quedado claro, una vez más, que no hay separación de poderes en Venezuela, que no existe tal cosa como un Estado de Derecho, que la Constitución al Gobierno no les importa absolutamente nada", agregó al tiempo que dijo que Guevara ha sido objeto de "persecución" desde el año 2014.

Para Mejía, lo que está de nuevo en "la palestra es una nueva ola política de persecución".

El TSJ declaró hoy que Guevara "presuntamente incurrió de manera permanente en los delitos de asociación, instigación pública continuada y uso de adolescente para delinquir", sin precisar más detalles sobre estos supuestos delitos.

El pasado miércoles, el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, anunció la apertura de una investigación a los líderes opositores que han decidido no acudir a los comicios municipales de diciembre por no confiar en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que, señala, podrían estar incurriendo en un delito de "conspiración".

En este contexto, Saab dijo que solicitaría al Supremo el desafuero de "funcionarios que han llamado a desconocer las instituciones del Estado".

En el comunicado de hoy del TSJ, se detalla que "en casos de delitos considerados en flagrancia, como los antes mencionados, no es procedente" la solicitud de desafuero, y en ese sentido señaló que cualquier enjuiciamiento a Guevara "deberá hacerse por tribunales ordinarios competentes". EFE

ba/jqm/eat