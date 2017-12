Padres de desaparecidos de Ayotzinapa increpan a exgobernador mexicano

México, 27 dic (EFE).- Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa boicotearon hoy un mitin electoral de Ángel Aguirre, exgobernador del estado mexicano de Guerrero, en protesta por la desaparición de los jóvenes ocurrida el 26 de septiembre de 2014.

Aguirre fue increpado al lanzar su campaña por la candidatura a diputado del Congreso mexicano como aspirante de la alianza del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

La búsqueda de esta candidatura marca la vuelta a la política de Aguirre desde su renuncia al Gobierno de Guerrero el 24 de octubre de 2014 en medio de la crisis por la desaparición de los estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa.

Según la versión oficial los estudiantes de la Normal Isidro Burgos, fueron detenidos y desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 por policías del municipio de Iguala que los entregaron a criminales que los mataron e incineraron sus restos.

Aguirre inició este día la llamada fase de precampaña, en la cual los aspirantes al Congreso buscan ser nominados como candidatos por los partidos o coaliciones.

Los padres de los normalistas desaparecidos irrumpieron en el mitin de Aguirre, en la comunidad Ayutla de los Libres y ocuparon el templete con mensajes en mantas y consignas como "ratero" y "asesino".

Melitón Ortega, padre y portavoz de las familias de los desaparecidos, declaró que irrumpieron en el mitin electoral para recordarle a Aguirre que lo perseguirán "hasta las últimas consecuencias".

El exgobernador no pudo dirigirse al público por los gritos y tuvo un breve intercambio de palabras con los padres de los 43 de Ayotzinapa, de acuerdo con fuentes periodísticas.

Aguirre declaró ser el primero "en querer saber dónde están los jóvenes" y aseguró tener la "calidad moral" para hacer campaña para buscar llegar al Congreso Mexicano.

"Soy el primero en querer saber dónde están los jóvenes, de eso no se equivoquen y tengo la calidad moral, sí, para venir hacer precampaña porque no tengo, no tengo, nada de que avergonzarme", manifestó.

Los mexicanos acudirán a las urnas el 1 de julio para elegir a 500 diputados, 128 senadores y al presidente de México para el periodo de 2018 a 2024, además de cargos locales en 30 estados, entre ellos ocho gobernadores y al Jefe de Gobierno de Ciudad de México. EFE