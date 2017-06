Países de OEA no logran incluir la crisis de Venezuela en texto sobre DD.HH.

"Ya se cerró la resolución, la aprobamos y no está incluido", dijo hoy el embajador mexicano en la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Alfonso de Alba, a un grupo de medios en los pasillos del Hotel Moon Palace, sede de la Asamblea.



El grupo de países que encabeza México, y en el que están otras grandes potencias de la región como EE.UU. y Brasil, buscaba incluir en la resolución sobre derechos humanos una petición para que el Gobierno de Nicolás Maduro reconsidere la Asamblea Constituyente, entre otras demandas.



Para ello, necesitaban 18 votos, según explicaron hoy a Efe varias fuentes de la OEA.



Esta era la fórmula que habían ideado para no irse de la Asamblea de México, que termina esta noche, sin aprobar ningún texto sobre la crisis de Venezuela, el tema que definirá el éxito o el fracaso del encuentro.



Esa estrategia era más fácil de llevar a cabo que presentar un proyecto de resolución nuevo en la Asamblea fuera de plazo, lo que requiere 24 votos (dos tercios de los 35 Estados miembros), aunque después para ser aprobado solo se necesitaría una mayoría simple de 18.



De ese modo, tendrían que convencer a al menos 4 países para que se sumen al grupo de 20 que el lunes apoyó una resolución en la reunión de cancilleres que pedía reconsiderar la Asamblea Constituyente y que no prosperó porque en ese encuentro eran necesarios 23 votos, dos tercios de los Estados representados en este (todos menos Cuba).



Así las cosas, cuando queda solo la mitad de la última jornada de la Asamblea por delante, todo parece indicar que el encuentro se saldará sin un texto conjunto sobre Venezuela, indicaron a Efe varias fuentes diplomáticas.



El Gobierno de Venezuela, que rechaza cualquier mediación de la OEA, ya se ha anticipado a celebrar su victoria diplomática, pero no consiguió sacar adelante ninguno de los 10 proyectos de resolución que presentó.



Esos documentos, su manera de contraatacar a México y EE.UU., hablaban de temas complejos como el caso de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos en 2014 y el muro que Estados Unidos quiere construir en la frontera con este país.



Las propuestas quedaron rechazadas anoche en la Comisión General, que preside México, donde se decide qué propuestas se elevan a la plenaria de la Asamblea, según confirmó hoy a los periodistas el embajador mexicano ante la OEA.



Con esos documentos, el Gobierno de Venezuela presentaba batalla sobre todo a México, el país que lidera la presión de la OEA para exigir a Maduro que cese la Asamblea Constituyente, libere a los políticos presos y fije un calendario electoral, entre otras demandas.