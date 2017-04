Panamá no compartirá documentos de Mossack Fonseca si solo hay delito fiscal La Fiscalía panameña informó a los fiscales que investigan los llamados "papeles de Panamá", reunidos esta semana en La Haya, que la justicia de ese país no entregará documentos del despacho Mossack Fonseca cuando solo se investigue fraude fiscal, ya que ese delito no está recogido en su legislación.