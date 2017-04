Paraguay: Horacio Cartes recibirá a líderes políticos para dialogar tras protestas

El presidente paraguayo, Horacio Cartes, envió hoy las invitaciones a los principales partidos políticos, a los presidentes del Legislativo y a autoridades de la Iglesia para participar el miércoles en la mesa de diálogo propuesta por el mandatario tras las protestas contra la reelección presidencial.



Cartes expresó en su cuenta de Twitter que él personalmente recibirá ese día "a líderes políticos en la mesa de diálogo para anteponer Paraguay por sobre nuestras diferencias".



La reunión se llevará a cabo, según se expresa en la invitación presidencial, en la sede del Seminario Metropolitano, en Asunción.



A la mesa de diálogo fueron invitados el presidente del Senado, Roberto Acevedo, de Diputados, Hugo Velázquez, los líderes de los partidos con representación parlamentaria y Edmundo Valenzuela, presidente de la presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya.



Cartes anunció este domingo su intención de convocar esa mesa tras los disturbios ocurridos entre el viernes y la madrugada del sábado en Asunción, donde un joven murió por disparos de la Policía, más de 200 personas fueron detenidas y el Congreso fue parcialmente incendiado por manifestantes.



El Partido Liberal, el principal de la oposición, dijo hoy que no se sentará en la mesa hasta que no se retire el proyecto para habilitar la reelección presidencial, y hasta que no se tomen medidas contra los altos cargos policiales responsables del operativo el que murió un joven dirigente de su agrupación.



Los obispos paraguayos, por su parte, manifestaron hoy que sí acudirán a la mesa de diálogo.



Cartes destituyó el sábado al ministro del Interior, Tadeo Rojas, y al jefe de la Policía Nacional, Críspulo Sotelo, su primer cambio de Gobierno tras los violentos incidentes.



Además, cuatro policías fueron detenidos por la muerte de Rodrigo Quintana, de 25 años y miembro de las juventudes del Partido Liberal, muerto por un disparo cuando uniformados asaltaron la sede de la formación.



La muerte tuvo lugar en el marco de las protestas comenzadas después de que 25 senadores votaran a favor del proyecto de enmienda constitucional para habilitar la reelección.



El proyecto de esos senadores fue elaborado conjuntamente por el Partido Colorado, de Cartes, por el del expresidente Fernando Lugo, y por algunos legisladores liberales.



La formación de Lugo, el Frente Guasú, respalda la enmienda para que este pueda presentarse a las elecciones de 2018, y el Partido Colorado para que lo haga Cartes.