Parlamento suspende de funciones a diputado árabe que dio móviles a presos

Jerusalén, 2 ene (EFE).- El Comité de Ética del Parlamento israelí (Kneset) suspendió hoy de sus funciones al diputado árabe Basel Ghatas, que se encuentra bajo arresto domiciliario y es investigado por la entrega de una docena de teléfonos móviles a dos presos palestinos, informaron hoy fuentes oficiales.

La decisión se tomó esta mañana por mayoría en el comité a propuesta de varios diputados, informó el portavoz de la Cámara, Yotam Yakir.

Ghatas será vetado de los debates y de participar en los distintos comités parlamentarios durante un periodo de seis meses, aunque seguirá cobrando su salario y mantendrá su derecho de voto.

"El Comité cree que el acto por el que el diputado Ghatas está siendo investigado, introducir teléfonos móviles y otros materiales a presos de seguridad en las cárceles, es una violación ética", señaló el portavoz.

Una corte ordenó la semana pasada mantenerle durante diez días bajo arresto domiciliario, tras cuatro días de detención policial y después de que se le retirase a petición propia la inmunidad parlamentaria.

Se le permite, sin embargo, salir de su domicilio para participar en votaciones parlamentarias acompañado de vigilantes hasta la puerta de la Kneset.

Ghatas pertenece al Partido Democrático Árabe, integrado en la coalición Lista Común, la tercera fuerza parlamentaria, y fue arrestado tras ser grabado por cámaras de seguridad entregando un sobre a dos presos -uno de ellos condenado por el asesinato de un soldado israelí en 1984- en la prisión de Ketziot.

Las visitas se realizaron dentro de sus labores parlamentarias para comprobar el estado de los presos y el cumplimiento de sus derechos.

El diputado confesó la entrega de los sobres, aunque señaló que desconocía qué contenían y argumentó que lo hizo por "motivos humanitarios".

Tras salir de dependencias policiales, el diputado señaló: "No me arrepiento de todo lo que le he dado a los presos de seguridad (nomenclatura local para presos palestinos por delitos contra la seguridad del Estado o terrorismo), es mi obligación ayudar a los de mi pueblo". EFE