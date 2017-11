Penny Mordaunt es la nueva ministra británica de Cooperación Internacional

Londres, 9 nov (EFE).- La primera ministra británica, Theresa May, nombró hoy a la diputada Penny Mordaunt como nueva ministra de Cooperación Internacional, tras la dimisión de Priti Patel por un escándalo sobre unas reuniones no oficiales con altos cargos del Gobierno israelí, anunció la residencia oficial de Downing Street.

Patel renunció ayer después de que May le ordenase regresar a Londres de un viaje oficial por África para aclarar sus contactos no autorizados, el pasado agosto, con miembros del Ejecutivo israelí, entre ellos el primer ministro, Bejamín Netanyahu.

La dimisión de Patel fue la segunda de un miembro del Gabinete de May en apenas siete días y refleja el alcance de la crisis por la que atraviesa el debilitado Gobierno de la líder conservadora, que perdió la mayoría absoluta en las elecciones del pasado junio.

Mordaunt, diputada por la circunscripción inglesa de Portsmouth North desde 2010, era hasta ahora secretaria de Estado de Discapacidad y apoyó el "brexit", la salida británica de la Unión Europea (UE), en el referéndum del 23 de junio del año pasado.

El nombramiento de Mordaunt, de 44 años, pone de manifiesto el objetivo de la primera ministra por mantener un equilibrio en su Gobierno entre los partidarios del "brexit" y los proeuropeos.

En las reuniones de Patel en Israel no estuvieron presentes funcionarios del Gobierno británico, aunque la política "tory" estuvo acompañada por Lord Polak, presidente de la organización Amigos Conservadores de Israel.

Al trascender en la prensa estos encuentros, Patel debió explicar a May el pasado lunes detalles de estas reuniones no autorizadas, aunque el escándalo se agravó aún más al revelarse después que no le había mencionado otros dos encuentros con miembros del Gobierno israelí.

Esto forzó a la jefa del Gobierno a ordenar ayer a Patel que suspendiera una gira por África.

Según los medios, Patel llegó a solicitar al ministerio de Exteriores británico que considerase apoyar las operaciones humanitarias del Ejército israelí en el área ocupada de los Altos del Golán, petición que fue rechazada por "inapropiada" ya que el Reino Unido no reconoce el control por parte de Israel de ese territorio.

Patel, de 45 años y diputada conservadora por la circunscripción de Witham (en el sur de Inglaterra) desde 2010, fue copresidenta de Amigos Conservadores de Israel y apoyó el "brexit" en el referéndum de 2016. EFE