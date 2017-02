Pianista sirio busca que música sea instrumento de paz a favor de refugiados

Atlanta (EE.UU.), 1 feb (EFE).- El pianista sirio estadounidense Malek Jandali busca que su música sirva como un instrumento de paz en medio del clima de rechazo que existe contra los refugiados e inmigrantes en Estados Unidos en este momento.

Con un concierto en el Carnegie Hall de Nueva York este sábado, el compositor de origen sirio espera enviar con su música un mensaje de unión en protesta por las medidas contra refugiados e inmigrantes firmadas recientemente por el presidente Donald Trump.

"Si vemos lo positivo de esta situación, creo que los estadounidenses van a estar más unidos que nunca y van a recordar los verdaderos valores de igualdad, justicia y paz que representan a Estados Unidos. Lo que está ocurriendo es antiamericano e inconstitucional", dijo a Efe Jandali.

El artista lamentó las medidas impuestas por el presidente la semana pasada ya que impidieron el ingreso de dos jóvenes pianistas sirios que ganaron un concurso internacional de piano que organiza y que tenían planeado presentarse este sábado junto a él.

"Tristemente, dos de los ganadores del concurso son menores sirios y no podrán acompañarnos debido a la medida", dijo Jandali, quien no ocultó su frustración y tristeza ante la imposibilidad de que Ward Laham, de 8 años, y Samia Farah, de 16 años, no puedan participar en el concierto de este próximo sábado debido a su origen sirio.

El pianista y compositor ha dedicado gran parte de su carrera artística a la lucha por la paz en Siria, en especial a la asediada ciudad de Alepo, asegurando que no se olvida de quienes al igual que él, buscan en Estados Unidos refugio y una oportunidad por una vida mejor.

"Estados Unidos es una tierra de inmigrantes y cerrar las puertas a los más necesitados no es lo que este país debe representar. Este país representa a los inmigrantes, a la humanidad, es lo que siempre ha simbolizado Estados Unidos", señaló.

Precisamente son los refugiados quienes han inspirado a Jandali para componer la música de su último álbum, titulado "Hiraeth", que presentará este sábado y cuyas ganancias serán destinadas a organizaciones que brindan ayuda humanitaria a niños sirios.

"Este álbum está inspirado en los refugiados y es para ellos, es su música, su sinfonía por la paz, su sinfonía por la justicia, por su viaje y eso es lo que estamos celebrando este sábado", aseveró el pianista de 44 años, que llegó a Estados Unidos en 1994.

"Hiraeth", que incorpora melodías sirias antiguas con composición occidental tradicional, intenta rescatar la nostalgia y el anhelo por el país natal que se abandona y la sensación de desarraigo que experimenta al abandonarlo, según el compositor.

Jandali fue condecorado en 2015 con el premio Gran inmigrante "Orgullo de América" de la Corporación Carnegie de Nueva York y es el fundador de la organización sin fines de lucro Pianos for Peace (Pianos para la Paz), cuyo objetivo es construir la paz a través de la música y la educación.

Durante el verano y por varias semanas, su organización despliega pianos pintados por artistas locales en varios sitios públicos de la ciudad de Atlanta, Georgia, en un esfuerzo de unir a la comunidad y hacer más asequible la música.

Malek Jandali reside actualmente en la ciudad de Nueva York y es miembro de la Academia de Grabación y la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP). EFE

