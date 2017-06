Piden renuncia de fiscal general de Panamá por negligencia en caso Odebrecht

Panamá, 21 jun (EFE).- Representantes de la sociedad civil y grupos contra la impunidad marcharon hoy en ciudad de Panamá para exigir "toda la verdad" del caso Odebrecht y la renuncia de la fiscal general, Kenia Porcell, por supuesta negligencia en la investigación de este escándalo.

Decenas de manifestantes aglutinados en el movimiento Ciudadanos Contra la Impunidad (CCI-Panamá) marcharon hasta la sede de la Procuraduría General de la Nación (PGN, Fiscalía General) con pancartas, telas y gritando consignas.

Los participantes exigieron conocer "toda la verdad" de los casos de corrupción que se investigan, particularmente del caso de los sobornos pagados por Odebrecht en Panamá.

En la protesta también se vocearon consignas contra el contralor de Panamá, Federico Humbert, de quien también exigen la renuncia.

"Si Odebrecht no se va, (el presidente, Juan Carlos) Varela pagará"; "Queremos una Procuradora, no una encubridora", y "Queremos un Contralor, no un encubridor", fueron algunas de las consignas coreadas durante la manifestación en la que se desplegó una enorme tela con la frase "Cárcel a los corruptos".

La caminata fue animada por una versión de la famosa canción "Despacito" con su letra adaptada a las intenciones de la protesta y cambiando su título en tono de ironía por "Qué paicito".

Miguel Antonio Bernal, catedrático universitario y líder del movimiento, dijo a Efe que exigen la renuncia de la jefa del Ministerio Público (MP) "porque no ha hecho absolutamente nada contra la corrupción practicada por la empresa Odebrecht que se llevó más de 3.000 millones (de dólares) en coimas, sobreprecios y sobrecostos".

"Hasta la fecha y contrariamente a otros Ministerios Públicos de otros países aquí nosotros no tenemos absolutamente ningún resultado, porque lo que hay más bien es una voluntad de encubrimiento, algo que es absolutamente nocivo", afirmó Bernal.

Porcell y todos los que con ella trabajan en el MP, de acuerdo con Bernal, "están omitiendo las funciones que les ha asignado la Constitución Nacional y eso es un delito".

Dijo que también piden la renuncia del Contralor "porque es un encubridor" por no haber auditado todas las obras efectuadas por Odebrecht en el país.

En cuanto a la denuncia presentada contra Porcell, Bernal indicó que en caso de que no se le dé curso, el sistema penal establece que tiene que ir al pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y dirimirse en una audiencia con los denunciantes.

La diputada del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) Zulay Rodríguez dijo a Efe que en caso de que Porcell renuncie, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) debe nombrar otro fiscal "que realmente investigue" porque, remarcó, "nos estamos dando cuenta que aquí lo que hay es un encubrimiento de la Procuradora a los más altos niveles, sobre todo para Odebrecht".

El lunes pasado, el movimiento CCI presentó una denuncia contra la fiscal general ante el Procurador de la Administración, Rigoberto González, por posible abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos.

La organización acusa a Porcell de no investigar a Odebrecht con la profundidad de otros países, en donde se han hecho públicos los nombres de involucrados, y hay detenciones y renuncias de altos cargos.

La Fiscalía de Panamá ha señalado que los imputados por los sobornos de Odebrecht en el país -entre los que están dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014)- suman 36 personas, de las cuales 22 son panameñas, 13 brasileñas y una estadounidense.

El MP ha retenido 56 millones de dólares en cuentas de Suiza, Andorra y Panamá, así como un helicóptero y un lujoso apartamento en España, ambos vinculados con los hijos de Martinelli, en el marco de las 24 investigaciones sobre el caso de Odebrecht. EFE

fa/ev/dsz