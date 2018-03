Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la Presidencia: Kuczynski

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, renunció en medio de la crisis política causada por la difusión de vídeos y audios que muestran a sus aliados intentando comprar votos de congresistas opositores para evitar su destitución.

“Frente a esta difícil situación que se ha generado y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la Presidencia de la República”, dijo Pedro Pablo Kuczynski en un discurso.

"No quiero que ni la patria ni mi familia sigan sufriendo con la incertidumbre de los últimos tiempos", añadió.

Kuczynski agradeció a quienes los apoyaron en sus dos campañas y a sus ministros y dijo haber trabajado 60 años de su vida con total honestidad. “La oposición ha tratado de pintarme como una persona corrupta”, denunció.

"Rechazo categóricamente estas afirmaciones nunca comprobadas y reafirmo mi compromiso con un Perú honesto, moral y justo para todos", concluyó.

Kuczynski, de 79 años, dejará el cargo, que asumió el 28 de julio de 2016, luego de que su dimisión sea aceptada por el Congreso y, de acuerdo con la Constitución, debe ser sustituido por su primer vicepresidente, el ingeniero Martín Vizcarra, quien también es el actual embajador peruano en Canadá.

Con información de Efe