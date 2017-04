Piñera critica propuesta de Bachelet para iniciar debate constitucional

Santiago de Chile, 4 abr (EFE).- El expresidente chileno y actual candidato presidencial Sebastián Piñera criticó hoy el mecanismos para iniciar el debate de una nueva Constitución propuesto este lunes por la presidenta Michelle Bachelet.

"La verdad es que la presidenta no ha presentado nada (...) cuando hablamos de Constitución, que es la ley marco que debe darnos estabilidad y unidad, hay que hablar con contenidos y precisión y hasta ahora la Nueva Mayoría no ha puesto ni un contenido arriba de la mesa, solamente ha puesto vaguedades", dijo hoy el exmandatario que gobernó entre 2010 y 2014.

Esto, después de que este lunes Bachelet firmara un proyecto de ley que modifica el capítulo XV de la Constitución actual, un paso necesario para la elaboración de una nueva Carta Magna.

El proyecto de ley establece la creación de una Convención Constitucional, que deberá ser aprobada por el Parlamento, para redactar la nueva Constitución.

Los parlamentarios que sean elegidos en las elecciones de noviembre deberán decidir el mecanismo para aprobar la nueva Carta Magna, con fórmulas que incluyen un plebiscito y una Asamblea Constituyente.

"La Nueva Mayoría lleva 10 años tratando de desmantelar la Constitución y en estos 10 años no ha sido capaz de poner una sola idea concreta, una sola propuesta de cómo querrían perfeccionar nuestra Constitución", agregó Piñera.

En su opinión, "llegó el momento de discutir el fondo y no seguir escondiéndose en los mecanismos o las firmas", una situación que aún no se ha dado porque "no hay ningún acuerdo" entre los partidos que conforman la coalición oficialista Nueva Mayoría..

"Nosotros sí queremos perfeccionar la Constitución pero vamos a ir directo a los contenidos, a las propuestas", señaló el actual candidato a los comicios que se celebrarán el próximo noviembre.

La Constitución actual chilena data de 1980 y fue impuesta en plena dictadura militar por Agusto Pinochet (1973-1990), aunque durante el gobierno del socialista Ricardo Lagos (2000-2006) sufrió algunas modificaciones. EFE