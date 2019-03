Playlist Julio Sánchez Cristo DJ: Radio 15 Y 1020

La chica ye ye - Lyda Zamora Can´t help falling in love - Elvis Presley Twist and shout - The Beatles Cuando calienta el sol - Hermanos Rigual Zapatos pom pom - Oscar Golden Let´s twist again - Chubby Checker Eso - Los TNT Y por tanto - Charles Aznavour Be my baby - The Ronettes Tú seras mi baby - Les Surfs Muchacho solitario - Rocky Pontony If i had a hammer - Trini Lopéz Adios Silvia - Rubén Zepeda Novelo La novia - Antonio Prieto Quisiera ser - Dúo Dinámico California dreamin´- The Mamas & The Papas Que suerte - Violeta Rivas Sur - Raul Lavie Mis manos en tu cintura - Adamo Edi Edi - Angelica Maria Speedy Gonzales - Pat Boone Speedy Gonzales - Manolo Muñoz Downtown - Petula Clark Despeinada - Palito Ortega Ma vie - Alain Barriere Dominique - Angelica Maria Tu cabeza en mi hombro - Enrique Guzman Agujetas de color rosa - Los Hooligans Fuiste mía un verano - Leonardo Favio San Francisco - Scott McKenzie Tú significas todo para mi - Alberto Vazquez Yo soy aquel - Raphael Mala reputación - Los Ampex Polvora - Los Locos del Ritmo No tengo edad - Gigliola Cinquetti Anduriña - Juan & Junior