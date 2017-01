Polémico acceso militar a cárceles no garantiza fin de guerra entre narcos

Carlos Meneses Sánchez

Sao Paulo, 18 ene (EFE).- El Gobierno brasileño ha puesto a disposición de los estados un mínimo de mil soldados en un intento de acabar con la guerra entre bandas criminales desatada en las cárceles, un remedio que puede ser peor que la enfermedad si se compara con la experiencia de otros países, como México.

En un decreto exprés de apenas cuatro artículos firmado por el presidente Michel Temer, quien ha calificado la medida de "osadía" necesaria, se autoriza al uso de las fuerzas armadas para garantizar el orden "en las dependencias de todos los establecimientos carcelarios brasileños".

Sin embargo, involucrar al Ejército es un riesgo al estar integrado por "soldados que ganan el salario mínimo, que son reclutados, no profesionales, y entran en contacto con criminales profesionales, quienes tienen mucho que ofrecer", asegura a Efe el analista Guaracy Mingardi, miembro del Fórum Brasileño de Seguridad Pública.

"El uso de las Fuerzas Armadas es una tontería porque acaba contaminando el Ejército, que es lo que ocurrió en México. Y usarlo para controlar las cárceles es un bobada aún mayor porque no están acostumbrados a eso", añade el especialista.

El expresidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012) emprendió nada más asumir su cargo la llamada "guerra contra el narcotráfico" sacando el Ejército a las calles en una medida controvertida que lleva un balance de 150.000 víctimas y alrededor de 26.000 desaparecidos durante la última década.

En el caso de Brasil, el Ejército solo ha sido autorizado para "la detección de armas, aparatos de telefonía móvil, drogas y otros materiales ilícitos o prohibidos" por un plazo de doce meses, según reza el decreto.

"Es una forma de responder a la opinión pública (...) Si la Policía no consigue resolverlo, el Ejército menos todavía porque no tienen práctica ni habilidad para eso", asevera Mingardi.

Las fuerzas armadas "no son para desórdenes en las cárceles, sino para atender desórdenes en las calles que la policía no puede contener. Deben tener un papel constitucional preservado y no están preparadas para eso (...) Es una temeridad", coincide José Vicente da Silva Filho, ex-secretario nacional de Seguridad.

Detrás de los más de 130 reos asesinados desde que comenzó el año está una lucha encarnizada por el poder dentro de los penales y el control de las rutas del narcotráfico, una guerra aparentemente silenciosa pero que ya está en las calles.

A nivel nacional hay dos grandes actores: el Primer Comando de la Capital (PCC), con base en Sao Paulo pero cuyas redes llegan a todo el país, y el Comando Vermelho (CV), un grupo que opera en Río de Janeiro y ha buscado asociarse con bandas locales de otros estados para intentar reducir el poder de los primeros.

"El poder de estas organizaciones transcurre en la cárcel, porque cuando ellos controlan los presidios tienen poder en las calles ya que todo criminal profesional sabe que un día u otro será preso y allí se une con el grupo más fuerte", explica Mingardi, quien también fue subsecretario nacional de Seguridad Pública.

En su opinión, esta guerra "ya está en las calles" y pone como ejemplo la situación de la favela Rocinha, la mayor de Río de Janeiro, donde el PCC, en coalición con la banda "Amigos dos Amigos" (ADA), arrebató por la fuerza el control al CV.

"La cuestión es que poco a poco esa guerra viene ocurriendo y posiblemente llegará a las calles con mucha fuerza, ya está pero no está causando muchas víctimas", agrega.

Hay varias teorías sobre el recrudecimiento de la violencia entre bandas criminales en Brasil y una de ellas es el asesinato a mediados de 2016 del capo Jorge Rafaat Toumani, que controlaba el tráfico de la frontera con Paraguay y fue tiroteado por sicarios supuestamente del PCC.

El PCC asumió entonces esa ruta, por donde accede a Brasil la cocaína producida en Bolivia con destino a la zona sur y sureste del país, y erosionó las relaciones con la banda carioca, que si bien "nunca fueron buenos aliados", mantenían "una paz armada" desde hacía algún tiempo.

No obstante, Mingardi descarta que Brasil se pueda convertir en un caso parecido al que vivió Colombia en los tiempos del narcotraficante Pablo Escobar porque "no es productor" de cocaína y "como máximo solo es un país de mercado y ruta", sin ni siquiera ser la principal vía para Europa y Estados Unidos. EFE