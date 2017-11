Policía de N.York reúne evidencias sobre violación para detener a Weinstein

Nueva York, 3 nov (EFE).- La Policía de Nueva York informó hoy que está reuniendo evidencias para la detención de Harvey Weinstein, al considerar "creíble" la denuncia de la actriz Paz de la Huerta de que fue violada en 2010 por el productor, quien ha sido acusado por decenas de mujeres de agresión sexual.

El jefe de detectives de la Policía de Nueva York, Robert Boyce, indicó hoy durante una conferencia de prensa que están reuniendo evidencias, ya que el caso ocurrió hace siete años, con miras a una orden para arrestar al famoso productor, que debe ser emitida por un tribunal.

Weinstein está en medio de una tormenta luego de que actrices y modelos le acusaran de agresiones sexuales ocurridas a lo largo de dos décadas.

"Si esta persona estuviese en Nueva York, y hubiese sido reciente, iríamos por él y haríamos el arresto. Sin duda. Pero estamos hablando de un caso de hace siete años", indicó Boyce en una conferencia de prensa en la que participó el alcalde Bill de Blasio.

Boyce señaló además que han podido corroborar parte de la acusación que la actriz de la serie de HBO "Boardwalk Empire" hizo contra Weinstein.

Según Boyce, la actriz ha podido explicar "cada minuto del crimen, dónde estaba ella, dónde se encontraron, dónde ocurrió y qué hizo él" .

De acuerdo con el jefe de detectives, De la Huerta se comunicó con ellos el pasado 26 de octubre.

La actriz, de 33 años, denunció que Weinstein la violó en dos ocasiones, la primera en octubre de 2010, cuando ofreció llevarla a su apartamento en Nueva York, ciudad donde ambos viven, y le pidió subir a tomar un trago casa.

La segunda ocasión, ese mismo mes, fue cuando presuntamente el productor se apareció al edificio donde ella vive y le exigió subir, según la actriz, que contó de lo ocurrido en una entrevista a la revista Vanity Fair.

La fiscalía de Manhattan ha confirmado que asignó fiscales a este caso, sin más detalles. La Fiscalía General del estado también lleva a cabo una investigación sobre posible violación de derechos a empleados de la compañía Weinstein en esta ciudad.

La lista de mujeres que acusan al cofundador de Miramax y The Weinstein Company, de la que tuvo que renunciar el mes pasado, es extensa e incluye a las actrices Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie.

Mientras Asia Argento, también directora de cine, reveló que el productor le hizo sexo oral "a la fuerza" y que no se había pronunciado sobre ello hasta ahora, veinte años después de los hechos, por miedo a que Weinstein la "destrozara" profesionalmente.

Las denuncias comenzaron a surgir desde comienzos de octubre pasado, cuando fueron publicadas por The New York Times y la revista The New Yorker. EFE