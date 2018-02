¿Por qué critican al primer ministro de Canadá en su visita a India?

La visita ha sido bastante polémica, en primer lugar porque el mandatario indio, que ha sido reconocido por su gran hospitalidad con los políticos extranjeros, no fue a recibir a Trudeau y a su familia al aeropuerto, e incluso, se reunió con él último día de la visita del político canadiense.

Esto debido a cierta tensión entre las naciones por la inclusión de la tribu Sij en el gabinete del canadiense. En los años ochenta, la disputa entre los sijs y el Gobierno indio dejó miles de muertos, entre atentados de los secesionistas y ofensivas del ejército.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de este evento, ha sido la particular elección de vestuario del canadiense y su familia. Al parecer se ha vestido de manera demasiado “caricaturesca”, pues usó varios "outifits" como un sherwani dorado (abrigo) y un atuendo muy similar al que usan los actores en las películas de Bollywood.

Lo cierto es que algunas revistas internacionales lo calificaron de “demasiado indio incluso para un indio” y el Washington post ha afirmado “sus múltiples cambios de vestuario (...) lo hacen parecer más un actor en un set de películas de Bollywood o un invitado en una boda que un político que viene aquí para hablar de negocios”.

Y es que al parecer, su estrategia de "diplomacia de la moda" no tardó en generar una infinidad de burlas y comentarios negativos en redes sociales.

Is it just me or is this choreographed cuteness all just a bit much now? Also FYI we Indians don’t dress like this every day sir, not even in Bollywood. pic.twitter.com/xqAqfPnRoZ